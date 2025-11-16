Volley B, Gemini Med ok contro Fermo: quarta vittoria consecutiva

Serie D femminile: Titan Services San Marino corsara in casa Figurella Rimini

L’impegno casalingo di domenica 16 contro la Don Celso Volley di Fermo, attuale fanalino di coda del campionato, doveva essere un’occasione ghiotta per portare a quattro il numero di vittorie consecutive in questo campionato per la Gemini Med e così è stato. I Titani hanno giocato una partita molto attenta, ordinata e con grande ritmo, lasciando poco spazio agli avversari.

“Abbiamo battuto bene e la squadra ha seguito tutte le indicazioni che c’eravamo dati nel preparare la partita – ha detto a fine match l’allenatore Roberto Pascucci. – Sapevamo come avrebbero giocato e abbiamo preparato la partita di conseguenza”. Al di là del servizio e dell’attuale valore dell’avversario, la squadra è apparsa solida in tutti i reparti, con tante soluzioni in attacco proposte dal sempre positivo Rondelli, un muro efficace e difesa e ricezione ottimali.

Cronaca. Coach Pascucci invita i suoi alla massima concentrazione fin dalla prima palla e la squadra risponde con un’incredibile serie di sei muri punto che indirizzano il set (10/2). Fermo fatica per tutto il parziale a superare il muro sammarinese e per farlo perde la misura dei colpi: sostanzialmente non entra in partita e il tutto si chiude sul 25/12 in meno di 20 minuti. La seconda ripresa di gioco vede gli ospiti partire forte (0/3) ma la Gemini Med reagisce subito con un contro-break (4/3). Da quel momento si va avanti punto a punto fino al 10 pari quando i padroni di casa allungano di 3 punti (13/10) con il centrale Facchi protagonista (2 attacchi e un ace) in questa fase.

Su questo break i titani costruiscono il resto del set chiudendolo 25/16. Il terzo parziale non ha storia. I sammarinesi allungano subito (3/0) e allargano il divario nel corso della ripresa. Sul 16/8 la Don Celso spende il suo secondo time-out ma non è serata contro una Gemini Med per niente disposta a far regali. Anche questo parziale si chiude con un netto 25/12.

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Don Celso Volley Fermo 3-0

Gemini Med. Orazi 8, Rondelli 1, Frascio 11, Facchi 9, Oforah 13, Benvenuti 7, Rizzi (L1), Ceccolini, Conti 1. N.E. Bernardi, Cicconi, Mazza, Borghesi (L2), Giri. Ace 7. Battute sbagliate 11. Muri punto 13. All. Roberto Pascucci.

Don Celso. Stella (L1), Pulcini, Schiavoni 3, Saudelli 1, Luzi, Muscolini 1, Beldomenico 2, Angeli 3, Di Felice 1, Bizzarri 6, Viciedo 7. Ace 0. Battute sbagliate 12. Muri punto 3. All. Sandro Mobbili.

Arbitri: Luigi Argirò (1°) e Madalina Chiriac (2°).

PARZIALI: 25/12 25/16 25/12

Classifica. Libertas Osimo 17, Sab Group Rubicone 16, Gemini Med San Marino 14, Querzoli Forlì 13, Novavolley Loreto 12, Cavallino 4 Torri Ferrara 12, Paoloni Macerata 10, Okkaido Bologna 9, M&G Grottazzolina 7, Sabini Castelferretti 7, Sios Novavetro San Severino Marche 4, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2, Don Celso Volley Fermo 0.

Prossimo turno. M&G Grottazzolina - Gemini Med San Marino. Sabato 22 novembre ore 21 a Grottazzolina.

Serie D femminile

Figurella Rimini – Titan Services San Marino 2-3 (16/25 27/25 10/25 25/20 10/15)

Seconda vittoria consecutiva per la Titan Services che, dopo la Vtr, batte un altro team riminese, la Figurella, sempre al tie-break. “La squadra ha giocato un po’ a corrente alternata ma quando abbiamo sistemato la parte tecnica, abbiamo dominato – ha detto a fine partita coach Stefano Sarti. – Va detto che eravamo senza la palleggiatrice titolare Tiezzi anche se Cesarini ha giocato benissimo, sostituendola in maniera egregia. Nei parziali vinti abbiamo dominato in tutti i fondamentali. Anche il secondo set l’abbiamo interpretato bene pur regalando qualcosa, mentre il quarto proprio non l’abbiamo giocato. Alla fine, direi che abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra difficile in un campionato difficile. Portiamo a casa altri due punti grazie a un organico che mi dà l’impressione di essere in crescita”.

Titan Services. Cesarini 2, Tura 21, Pedrelli 5, Ghinelli 20, Sarasini 6, Muccioli 8, Menicucci 10, Casadei, Guerra, Pasolini (L1). N.E. Bernardi, Lazzari, Gasperoni, Petre paoloni (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Mattei Ravenna 10, Vtr Rimini 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Unica Volley Rimini 7, Alfonsine 7, Idea Volley Bellaria 7, Figurella Rimini 5, Acerboli Santarcangelo 5, Titan Services San Marino 4, Volley Academy Benelli 3, Bcc Romagnolo Cesena 3, Vbr Liverani 3.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Vbr Liverani. Sabato 22 novembre alle 19.30 a Serravalle.