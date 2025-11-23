Volley B, Gemini Med passa a Grottazzolina (0-3): quinto successo di fila

In serie D femminile la Titan Services batte la Liverani Lugo

La Gemini Med fa la voce grossa anche sul parquet di Grottazzolina e porta a casa la quinta vittoria consecutiva in campionato. “Siamo partiti forte come ci eravamo proposti di fare – ha commentato a fine match l’allenatore Roberto Pascucci. – Il secondo set è stato combattuto ma alla fine abbiamo messo la testa avanti. Nel terzo, Grottazzolina ha cambiato alcuni giocatori e sistema di gioco e siamo andati sotto prima di “trovare la quadra”.

In definitiva, buona prestazione di tutto il gruppo e in particolare di Oforah, puntuale ogni volta che è stato chiamato in causa e bravo anche in difesa: sta trovando continuità ed è importante per noi ma tutta la squadra sta lavorando bene. Direi che abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali contro un gruppo giovane ma dotato contro il quale poteva essere rischioso perdere l’iniziativa. Adesso ci attende un ciclo di partite molto impegnative a cominciare dallo scontro casalingo con Loreto di sabato prossimo”.

IL TABELLINO

Grottazzolina. Melonari 1, Pulita 12, Di Bonaventura 1, Stipa, Moretti 7, Rossetti 14, Bobò 1, Alaimo (L1), Aitbouno 2, Romiti 1, Foresi (L2), Silvestroni 4, Leli. Ace 2. Battute sbagliate 19. Muri punto 2. All. Michele Delvecchio.

Gemini Med. Frascio 11, Rondelli, Bernardi, Facchi 7, Rizzi (L1), Benvenuti 6, Orazi 6, Oforah 16, Conti, Ceccolini. N.E. Borghesi (L2), Giri, Mazza. Ace 2. Battute sbagliate 12. Muri punto 14. All. Roberto Pascucci.

Arbitri: Tommaso Piccininni (1°) e Francesca Righi (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 19, Libertas Osimo 17, Gemini Med San Marino 17, Querzoli Forlì 14, Cavallino 4 Torri Ferrara 13, Novavolley Loreto 12, Paoloni Macerata 12, Okkaido Bologna 11, M&G Grottazzolina 7, Sabini Castelferretti 7, Sios Novavetro San Severino Marche 7, Don Celso Volley Fermo 3, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino - Novavolley Loreto. Sabato 29 novembre ore 17.30 a Serravalle.

SERIE D FEMMINILE

Titan Services San Marino – Liverani Lugo 3-1 (25/19 23/25 25/21 25/20)

Terza vittoria consecutiva per la Titan Services che sale al settimo posto in classifica. “Partita sofferta e tirata contro un avversario più forte della classifica che ha. – Spiega a fine match l’allenatore Stefano Sarti. - Le mie ragazze sono partite decise e hanno “bloccato” i punti di forza avversari imponendosi nel primo set. Nel secondo siamo partite sotto di cinque punti e ci siamo avvicinate al Lugo solo alla fine. Nel terzo parziale abbiamo ripreso a giocare punto su punto soffrendo soprattutto con i loro posti quattro che non riuscivamo a fermare. Cambiando tatticamente qualcosa siamo riuscite a operare un break decisivo alla fine. Stesso andamento nel quarto parziale. È stata una partita durissima ma me lo aspettavo e questa è una vittoria che pesa di più di quel che sembri. Brave le mie giocatrici che hanno avuto carattere, specie in difesa, e che hanno saputo cambiare atteggiamento nel momento decisivo”.

Titan Services. Tiezzi 1, Tura 6, Pedrelli 13, Ghinelli 16, Sarasini 16, Muccioli 13, Guerra 2, Menicucci 4, Bernardi, Pasolini (L1). N.E. Cesarini, Traversi, Gasperoni, Petre Paoloni (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 11, Unica Volley Rimini 10, Mattei Ravenna 10, Alfonsine 10, Caf Acli Stella Rimini 9, Acerboli Santarcangelo 8, Titan Services San Marino 7, Idea Volley Bellaria 7, Bcc Romagnolo Cesena 6, Figurella Rimini 5, Volley Academy Benelli 4, Vbr Liverani Lugo 3.

Prossimo turno. Unica Volley Rimini - Titan Services San Marino. Sabato 29 novembre alle 18.15 a Rimini.