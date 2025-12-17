Volley B, Gemini Med: serve una vittoria per chiudere bene l’anno

Serie D femminile: Titan Services di scena a Cesena

Dopo tre sconfitte consecutive (due delle quali al tie-break) con Loreto, Osimo e Castelferretti, la Gemini Med ha l’occasione di chiudere bene l’anno affrontando in casa il Montorio Teramo, compagine che per ora ha raccolto solo tre punti in classifica. “Veniamo da una striscia negativa contro squadre molto forti, peccato perché avevamo iniziato molto bene il campionato – analizza l’opposto sammarinese Nicolò Conti. – Con Teramo vogliamo fare bene. Loro sembrano in difficoltà ma l’anno scorso ci diedero filo da torcere e a casa loro perdemmo. Credo siano rimasti più o meno gli stessi giocatori quindi non bisogna abbassare la guardia”.

Tu parti dalla panchina ed entri in campo solo per “risolvere” alcune situazioni. Quanto è difficile? “Entrare dalla panchina è complicato perché devi sempre essere mentalmente pronto. Io so di non essere ancora al livello dei titolari ma cerco di dare il massimo quando serve, facendo quello che chiede l’allenatore: l’importante è la squadra”.

La partita fra Gemini Med e Teramo sarà arbitrata da Roberto di Marco (1°) e Beatrice Gaia Trabuio.

Classifica. Sab Group Rubicone 28, Libertas Osimo 25, Querzoli Forlì 23, Novavolley Loreto 22, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Gemini Med San Marino 19, Paoloni Macerata 17, Okkaido Bologna 14, Sabini Castelferretti 13, Sios Novavetro San Severino Marche 12, M&G Grottazzolina 7, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Montorio Teramo. Sabato 20 dicembre ore 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

Dopo la vittoria contro Santarcangelo nel derby di sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle, la Titan Services chiuderà l’anno con la trasferta di Cesena. “Giochiamo in anticipo e questo è un fattore che non lascia molto tempo alle ragazze per arrivare in campo con la mente “sgombra”, visti gli impegni extrasportivi che hanno – sottolinea coach Stefano Sarti. - Cesena è in un momento positivo e per batterla dovremo portare il nostro gioco a un livello ancora superiore rispetto a quanto fatto sabato scorso, quando abbiamo giocato comunque un buonissimo volley. Proveremo a fare bene contro una squadra che, quando gira, è in grado di mettere in difficoltà tutti”.

Classifica. Vtr Rimini 20, Unica Volley Rimini 16, Alfonsine 14, Mattei Ravenna 14, Titan Services San Marino 13, Idea Volley Bellaria 12, Vbr Liverani Lugo 11, Acerboli Santarcangelo 10, Bcc Romagnolo Cesena 9, Figurella Rimini 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Volley Academy Benelli 7.

Prossimo turno. Bcc Romagnolo Cesena - Titan Services San Marino. Venerdì 19 dicembre alle 20.30 a Cesena.