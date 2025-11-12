Volley B, la Gemini Med cerca la quarta vittoria consecutiva

In serie D femminile Titan Services San Marino in casa Figurella Rimini

Serie B. L’importante vittoria di sabato scorso in casa della Paoloni a Macerata è stata la terza di fila e ha portato la Gemini Med al quarto posto in classifica. L’impegno casalingo di questo week-end (si gioca domenica 16 alle 18.30) contro la Don Celso Volley di Fermo, attuale fanalino di coda del campionato, è un’occasione ghiotta per portare a quattro il numero di vittorie consecutive.

Sentiamo che ne pensa Samuele Rizzi, primo libero della Gemini Med. “Sabato scorso, contro la Paoloni, sapevamo di giocare con una squadra che avrebbe battuto molto bene e sarebbe stata tosta in tutti i fondamentali. Non ci siamo abbattuti, abbiamo tenuto alta la concentrazione, ricevuto efficacemente e fornito buone palle agli attaccanti. Con la Don Celso Fermo dovremo alzare il livello di concentrazione ancora di più perché loro verranno al Pala Casadei per dimostrare che non meritano l’ultimo posto. Vorranno fare punti e noi non dobbiamo assolutamente prenderli sottogamba”.

Tu giochi in un ruolo molto particolare, difendi e ricevi ma non ti “sfoghi” mai attaccando. “È vero: è un po’ come fare il portiere in altri sport di squadra. Devi saper gioire dei punti che segnano i tuoi compagni, difendere e recuperare lucidità nel più breve tempo possibile quando le cose non girano. Io sto cercando di dare il mio contributo in una squadra che sta aumentando le proprie affinità”.

La partita sarà arbitrata da Luigi Argirò (1°) e Madalina Chiriac (2°).

Classifica. Libertas Osimo 14, Sab Group Rubicone 13, Novavolley Loreto 12, Gemini Med San Marino 11, Querzoli Forlì 10, Paoloni Macerata 9, Cavallino 4 Torri Ferrara 9, Okkaido Bologna 9, M&G Grottazzolina 6, Sabini Castelferretti 5, Sios Novavetro San Severino Marche 4, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2, Montorio Teramo 1, Don Celso Volley Fermo 0.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Don Celso Volley Fermo. Domenica 16 novembre ore 18.30 a Serravalle.

Serie D femminile Dopo due buone prestazioni contro Caf Acli Stella Rimini e Mattei Ravenna ma nessun punto, sabato 8 la Titan Services ha mosso la classifica battendo al tie-break la Vtr Rimini capoclassifica del campionato nel più classico degli scontri testa/coda. A questo punto si aprono nuove prospettive per le ragazze di Stefano Sarti? “Il gruppo si sentiva forte anche prima ma va detto che sono forti anche le altre squadre – dice l’allenatore sammarinese. – Le mie giocatrici sanno di dover crescere ma sanno anche di avere buoni mezzi. In questo momento ci diamo un obiettivo alla volta. Già vincere la prossima partita ci toglierebbe dai bassifondi”.

Che partita ti aspetti contro la Figurella? “Giochiamo contro una squadra molto giovane ma molto combattiva che arriva da una vittoria in trasferta a Bellaria. Sarà una partita diversa da quella di sabato scorso ma tosta, da affrontare con il giusto impegno e il massimo rispetto”. Da segnalare il rientro in formazione del secondo libero alice Petre Paoloni, assente nelle prime giornate di campionato.

Classifica. Mattei Ravenna 7, Vtr Rimini 7, Alfonsine 6, Caf Acli Stella Rimini 6, Unica Volley Rimini 5, Figurella Rimini 4, Idea Volley Bellaria 4, Acerboli Santarcangelo 4, Volley Academy Benelli 3, Bcc Romagnolo Cesena 3, Vbr Liverani 3, Titan Services San Marino 2.

Prossimo turno. Figurella Rimini - Titan Services San Marino. Sabato 15 novembre alle 19 a Rimini.