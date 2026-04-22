Volley B, la Gemini Med in trasferta a Montorio

Serie D femminile, la Titan Services ospita l’Alfonsine per l’ultima di campionato

Terzultima di campionato in quel di Montorio al Vomano, in Abruzzo, per la Gemini Med San Marino. I titani affrontano la trasferta più lunga dell’anno per incontrare una squadra affamata di punti e in piena lotta per non retrocedere mentre capitan Rondelli e compagni possono ottenere un piazzamento fra la terza e la settima posizione, comunque fuori dai play-off. Abbiamo chiesto a Samuele Ceccolini, secondo palleggiatore della squadra, che partita aspettarsi.

“Montorio deve dare tutto per sperare nella salvezza – dice Ceccolini. - Giocare a casa loro non è mai facile per via della distanza e dell’ambiente e questa volta lo sarà ancora di più. Dovremo mantenere alta l’attenzione. La classifica dice che siamo più forti ma in campo non ci sono favoriti a prescindere”.

L’anno scorso giocavi in serie D a San Giovanni in Marignano. Dopo aver quasi concluso la stagione, cosa ti sentiresti di dire sul campionato di serie B? “Che è un torneo molto competitivo e professionale. Me lo aspettavo proprio così e, pur essendo un bel salto passare da una categoria all’altra, credo di essermi ambientato bene. S’incontrano palleggiatori esperti che ti fanno capire a che livello devi competere. Vederli giocare mi è stato utile per crescere”.

Qual è stato, finora, il momento più emozionante della tua stagione? “Certamente le prime partite di campionato, quelle dell’esordio. E’ stato bello sentirsi parte di un livello di gioco così alto”.

La partita fra Gemini Med e Montorio sarà arbitrata da Federico Iannella (1°) e Valerio di Nino (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 57, La Nef Re Salmone Osimo 55, Novavolley Loreto 49, Querzoli Forlì 49, Cavallino 4 Torri Ferrara 45, Gemini Med San Marino 44, Sabini Castelferretti 40, Paoloni Macerata 34, Okkaido Bologna 32, Sios Novavetro San Severino Marche 29, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 13, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Volley Montorio - Gemini Med San Marino. Sabato 25 aprile alle 17 a Montorio al Vomano.

Serie D femminile La partita casalinga di sabato prossimo contro Alfonsine, ultima di campionato, sarà decisiva per la salvezza. La Titan Services si trova in una situazione complicata dopo aver perso otto delle ultime nove gare di campionato. “Qualche “incastro” potrebbe favorirci ma non dobbiamo fare l’errore di guardare gli altri campi – sostiene Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. - Dobbiamo fare punti e concentrarci su noi stesse per riscattarci dalle ultime prestazioni che sono anche figlie del non avere più avuto la squadra al completo neanche in allenamento negli ultimi due mesi e mezzo. Un punto significherebbe salvezza ma io voglio che ci si focalizzi sul conquistare i tre punti perché, se si parte per farne uno, di solito non ci si riesce. Alfonsine è forte ma se giochiamo come sappiamo siamo al loro livello”. Anche per quest’ultima partita di campionato la squadra non è tutta a disposizione, mancheranno Gasperoni e Pedrelli ed è in forse anche la palleggiatrice Tiezzi.

Classifica. Vtr Rimini 52, Vbr Liverani Lugo 49, Mattei Ravenna 34, Idea Volley Bellaria 33, Unica Volley Rimini 29, Alfonsine 29, Figurella Rimini 27, Titan Services San Marino 26, Volley Academy Benelli 26, Acerboli Santarcangelo 25, Bcc Romagnolo Cesena 24, Caf Acli Stella Rimini 24.

Prossimo turno (ultima di campionato). Titan Services San Marino – Pallavolo Alfonsine. Sabato 25 aprile alle 19.30 a Serravalle.