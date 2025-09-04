Volley B1 femminile, Catia Piccioni sarà la vice allenatrice della Lasersoft

Catia è allenatrice di 2° grado, laureata in scienze motorie all’università di Urbino e laurea magistrale in scienze tecniche dell’attività sportiva all’università di Bologna

Nvità nello staff tecnico della serie B1 femminile Lasersoft Riccione che rende noto di aver trovato un accordo con Catia Piccioni: siederà al fianco di coach Michele Piraccini nel ruolo di vice allenatrice.

Catia è allenatrice di 2° grado, laureata in scienze motorie all’università di Urbino e laurea magistrale in scienze tecniche dell’attività sportiva all’università di Bologna, con già un’ottima preparazione alle spalle, sia da giocatrice che allenatrice.

Nel suo curriculum sportivo ha lavorato come seconda allenatrice in B2 con S.Giovanni in Marignano, per diversi anni curava gli under della Scavolini Pesaro. E’ stata anche selezionatrice della provincia di Pesaro-Urbino dell’under 15 maschile. Fino alle recenti esperienze con i settori giovanili di diverse realtà del territorio.

Oltre al nuovo incarico con la prima squadra femminile, Catia ricoprirà il ruolo di allenatrice di alcuni gruppi giovanili della società.



