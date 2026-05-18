Volley B1 femminile, gara1 playout: hurrà Lasersoft al tie break

Piegata la Fos Cvr Reggio Emilia per 3-2 al termine di un’altra battaglia infinita, di quelle che mettono a nudo l’anima di una squadra

Ci sono volute due ore e mezza di battaglia per decretare un vincitore e alla fine è la Lasersoft a spuntarla al tiebreak con questi punteggi (25-23, 25-22, 23-25, 19-25 15-12). Nella gara 1 d'andata dei play-out di B1 Femminile, la Lasersoft Riccione piega la Fos Cvr Reggio Emilia per 3-2 al termine di un’altra battaglia infinita, di quelle che mettono a nudo l’anima di una squadra. È stato un inno alla capacità di restare in piedi anche quando il vento soffia contrario.



Dopo il recente finale amaro al quinto set di S.Giorgio, Riccione ha dimostrato di aver imparato l’arte del restare in piedi nel mezzo della tempesta.

Saldamente avanti 2-0, poi raggiunte sul 2-2 e sull’orlo del baratro, le riccionesi hanno messo in carniere un tempestivo quanto imperioso rush finale che le ha permesso di andare vincere un tiebreak, sempre in controllo, e portarsi avanti nella serie dello spareggio.



Ora ci si sposta a Rivalta (Re), domenica 25 maggio alle 20.30, per il secondo e decisivo incontro della serie, con il fattore campo a favore delle reggiane ma con la Lasersoft avanti nella serie grazie al prezioso successo conquistato all'andata.



Non sarà facile. Si sa. Ma Riccione ha dimostrato di crederci, esserci e restare coesa anche nei momenti di difficolta!

La serie è aperta e il destino è tutto nelle mani delle nostre ragazze.



Tabellino

Lasersoft Riccione - Fos Cvr Reggio Emilia 3-2

RICCIONE: Montesi 2, Calvelli 15, Bologna 9, Tallevi 31, Spadoni 11, Ricci 1, Merli 16, Mercolini, Marchi, Calzolari L1 n.e.: Carciani, Castellucci, Gabellini. 1°All.: Zanchi, 2°All.: Piccioni



REGGIO EMILIA: Benedetti 23, Maggiali 11, Migliore 21, Brunfranco 12, Fronza 2, Spagnuolo 12, Balconati 3, Moiran 4, Cioni L1 1°All.: Ghibauidi, 2°All.: Zannini

PARZIALI: 25-23/25-22/23-25/20-25/15-11

