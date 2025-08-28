Volley B1 femminile, ll ritorno di Alessia Ricci completa il reparto schiacciatrici
La Lasersoft Riccione ufficializza il ritorno della schiacciatrice classe 2001 Alessia Ricci. Cresciuta nelle giovanili della società riccionese, tornerà a vestire la divisa biancoblu
A cura di Redazione
28 agosto 2025 18:16
La Lasersoft Riccione ufficializza il ritorno della schiacciatrice classe 2001 Alessia Ricci. Cresciuta nelle giovanili della società riccionese, tornerà a vestire la divisa biancoblu, dopo diverse esperienze in provincia e fuori regione in categorie regionali e nazionali.
Il ritorno di Alessia va a completare il reparto delle schiacciatrici a disposizione di coach Piraccini per la stagione 2025/2026 di Serie B1, insieme alle compagne Bologna, Castellucci e Camerini.