Volley B1 femminile, la centrale Sofia Carciani alla Lasersoft Riccione

Classe 2007 per 188 cm di altezza la Carciani è il quinto tassello in entrata per il prossimo campionato della formazione riccionese

Dopo le conferme di Sofia Spadoni e Matilde Calvelli, sarà quello di Sofia Carciani il volto nuovo che andrà a completare il parco centrali della Lasersoft Riccione.

Classe 2007 per 188 cm di altezza la Carciani è il quinto tassello in entrata per il prossimo campionato di B1 femminile della formazione riccionese, pronta a garantire centimetri importanti a muro ed incisività in attacco.

Sofia arriva a Riccione proveniente da un biennio positivo e di crescita vissuto con la maglia della Megabox Vallefoglia, formazione con la quale ha preso parte agli ultimi due campionati prima in serie C e nell'ultima stagione in B2 mostrando il suo potenziale, con ottimi risultati conseguiti anche a livello giovanile, fino alle convocazioni ai raduni con il Club Italia del Centro.

Fissato il raduno per la squadra di B1 Lasersoft Riccione che si ritroverà Lunedì 25 agosto per un primo incontro conoscitivo e la prima seduta pesi.

Da Mercoledì 27 si inizia a fare sul serio con il ritorno in palestra, il pala Nicoletti sarà ad ospitare la prima settimana di lavoro per poi dalla settimana successiva spostarsi nell'impianto de "Le Fontanelle" di Viale Capri, casa delle riccionesi per tutte le gare interne della stagione.





