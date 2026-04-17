Volley B1 femminile, Lasersoft a caccia dei tre punti

Sabato alle 18 al Fontanelle di viale Capri sfida alle cremasche del Fantini-Folcieri Ostiano, seste in classifica

Quart’ultimo appuntamento stagionale per la Lasersoft Riccione Volley, in campo domani (sabato) alle 18 al Fontanelle di Viale Capri contro le cremasche del Fantini-Folcieri Ostiano. Le riccionesi sono reduci dalla sconfitta sul campo di Bologna e ora cercano di rilanciare il proprio cammino finale, che le vede a quota 22 punti in piena bagarre per la lotta salvezza. Ostiano invece occupa il sesto posto a quota 38, scende in riviera per cercare di onorare al meglio gli ultimi impegni stagionali.



Riccione ha un impellente bisogno di una reazione d’orgoglio che le consenta di rialzare subito la testa e di tornare a vincere per ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, ingredienti assolutamente fondamentali in questo imprevedibile e accattivante sprint finale.



La sfida con le lombarde, peraltro da giocare davanti al proprio pubblico, metterà quindi in palio punti davvero importanti per la Lasersoft e rappresenta un crocevia da sfruttare per le riccionesi, desiderose di continuare a scrivere la propria storia nella terza serie nazionale e quindi pronte ad affrontare questo impegno con tutta la carica e la determinazione possibili.



È arrivato dunque inesorabile e puntuale il momento della verità dove la Lasersoft dovrà cercare di dare il meglio di se per non lasciare nulla di intentato, specialmente nelle due sfide casalinghe rimaste e soprattutto ora che al traguardo finale manca poco ed i verdetti definitivi stanno per essere emessi.