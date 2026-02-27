Volley B1 femminile, Lasersoft a San Giovanni Valdarno

Un altro difficile match per le riccionesi, che sfideranno la blasonata formazione toscana, a quota 35 punti in classifica, al quarto posto

Impegno in trasferta per la Lasersoft Riccione in campo a San Giovanni Valdarno Domenica 1 Marzo alle 17.00 per affrontare la Pediatrica-Bindi Valdarno nella quarta giornata di ritorno del girone B di B1 femminile. Appuntamento con un altro difficile match per le riccionesi, che sfideranno la blasonata formazione toscana, a quota 35 punti in classifica, al quarto posto.

Le ragazze di coach Piraccini proveranno a strappare punti nel complicato impegno aretino per tornare a muovere la classifica, davvero corta con ben 5 squadre racchiuse in soli 3 punti, che vede le riccionesi attualmente all’undicesimo posto, a quota 16 punti.

La squadra toscana è allenata da coach Mauro Chiappafreddo ed è reduce da un inatteso stop esterno sul campo di Montespertoli. Rispetto alla scorsa stagione è ripartita dalle due centrali Poli e Biondi ed il libero Caruana, rivoluzionando l’organico. In nerofucsia sono arrivate le alzatrici Braida e Davoli, le schiacciatrici Bondarenko e Fontemaggi, il reparto opposti è completato da Covino e Citterio. Il colpo in entrata è l’esperto libero Silvia Fiori, campionessa d’Italia con l’Imoco Conegliano nella stagione 2015/2016. Completano il roster, la neo arrivata Marinucci, Pagot, Brutti e Cherici.

La Lasersoft affronta questa sfida, come tutte quelle che saranno giocate da qui in avanti, con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo, cercando di mettere dentro al rettangolo di gioco quella determinazione e quella voglia di combattere che rimangono senza dubbio nelle corde del gruppo ma che nelle ultime uscite esterne si sono viste con una certa intermittenza.

Le riccionesi dovranno essere brave ad approcciare con decisione la gara specialmente dal primo parziale, che consentirebbe con più probabilità di poter racimolare punti, fondamentali per il proseguo della stagione e per allontanarsi quindi sempre di più dalle zone scomode della classifica.

All’andata finì... - Nella sfida dello scorso 1 novembre al Fontanelle di Riccione, Valdarno la spuntò 3-1.