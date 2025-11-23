Volley B1 femminile, Lasersoft: arriva la seconda vittoria di fila

Primo hurrà davanti al proprio pubblico contro la Pallavolo Scandicci Savino del Bene per 3-1

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Lasersoft Riccione Volley, che al Fontanelle di Viale Capri batte le toscane della Pallavolo Scandicci Savino del Bene per 3-1 centrando così il primo successo casalingo stagionale davanti al proprio pubblico.

Per la formazione allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni, una bella prova di carattere in un match sostanzialmente dai due volti, con Riccione brava a risalire la china nella prima parte della partita, prima rimontando (6-13) nel primo set e poi sempre conducendo il secondo. Terza frazione con la Lasersoft che non amministra un buon margine di vantaggio su Scandicci e vede riaperto il discorso in un quarto set sul filo del rasoio, dove Riccione ha saputo ancora una volta rimontare ed accelerare nel finale e chiudere (25-22).

La Lasersoft sale quindi a quota 8 in classifica e rimane strenuamente agganciata al centro classifica che racchiude al suo interno ben cinque squadre in appena 1 punto.

Nel prossimo turno Tallevi e compagne saranno impegnate nella complicata trasferta sul campo dell'Olimpia Teodora Ravenna, prima in classifica (con 20 punti). La partita in calendario, valida per l’ottava giornata del girone B del campionato nazionale di serie B1, verrà giocata sabato 29 novembre al Pala Costa di Ravenna con fischio d’inizio previsto alle ore 17.

La partita

Nel primo set ospiti che partono fortissimo arrivando ad avere fino a sette punti di vantaggio (6-13). Piano piano però con Castellucci grande protagonista dai nove metri e una Spadoni versione bomber le biancoblu recuperano lo svantaggio trovando nel finale il sorpasso che permetterà loro di imporsi di stretta misura coronando un lungo inseguimento.

Nel secondo set le padrone di casa mettono fin da subito in chiaro le cose; Marchi in seconda linea non lascia cadere un pallone regalando alle compagne tantissime occasioni di contrattacco sfruttate alla grande da Bologna e capitan Tallevi. Risultato stavolta mai in discussione; raddoppio (25-17) e punto garantito.

Ma come detto Scandicci è squadra tosta e la dimostra nella terza frazione quando si conquista il vantaggio fin da subito e lo mantiene nonostante la Lasersoft si riavvicini più volte grazie alle bordate della neo entrata Gabellini. La contesa si allunga: stavolta s'impongono le ospiti (20-25).

Nel quarto set le biancoblu sono ancora costrette ad inseguire: (3-8) ma hanno il gran pregio di crederci sempre e non mollare mai. Entra Ricci al servizio e la Lasersoft opera il riaggancio a quota 20. Gabellini firma il primo vantaggio locale ma la Savino Del Bene non ha intenzione di mollare: allora tocca a capitan Tallevi salire in cattedra e chiudere definitivamente la contesa sul 3-1(25-22) permettendo alle compagne di garantirsi l'intera posta in palio.

Lasersoft Riccione - Pallavolo Scandicci Sdb 3-1 (25-23/25-17/20-25/25