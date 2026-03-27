Volley B1 femminile, Lasersoft: derby con la leader Teodora

Si gioca sabato al Fontanelle. Le riccionesi cercano il riscatto dopo il passo falso a Scandicci

Per provare a reagire immediatamente al passo falso di una settimana fa sul campo di Scandicci (3-1 il finale per le toscane), la Lasersoft Riccione Volley dovrà vedersela con uno degli avversari più complicati del proprio girone di serie B1. Domani (sabato) ore 21.00, al Fontanelle di Viale Capri, le riccionesi si troveranno infatti di fronte alla prima della classe di nome Olimpia Teodora Ravenna.

La squadra ravennate, che il prossimo venerdì 3 aprile sarà chiamata ad un impegno importante nella semifinale di Coppa Italia di categoria contro Garlasco, conduce in testa alla graduatoria da inizio campionato ed è a pochi passi dalla conquista di un posto nella nuova serie A3.

Le ragazze riccionesi guidate da Piraccini e Piccioni di fronte al proprio pubblico tenteranno l’impresa per cercare di muovere la classifica (decimo posto a quota 22 punti), davvero corta con ben 5 squadre racchiuse in soli 3 punti.

Riccione dovrà mettersi l’elmetto e combattere a denti stretti sin dal primo pallone, senza lasciare nulla al caso e facendo emergere il più possibile tutto il proprio valore. Questa è l’unica ricetta possibile per strappare punti e sorrisi contro un avversario di livello… lucidità e freddezza e continuare a costruire gioco, concentrandosi soltanto su sé stessa e su tutto quello che ha ben dimostrato di saper fare contro più avversari.

All’andata finì... - Nella sfida dello scorso 29 novembre a Ravenna la Lasersoft Riccione Volley si arrese dopo quattro set.