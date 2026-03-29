Volley B1 femminile, Lasersoft: il coraggio non basta (0-3)

Nel derby la capolista Olimpia Teodora Ravenna fa il pieno di punti: tutti e tre i set terminati al fotofinish

Una prova coraggiosa e gagliarda non basta alla Lasersoft Riccione Volley per fermare la capolista Olimpia Teodora Ravenna, che in B1 femminile girone B ha espugnato in tre set, ognuno dei quali al fotofinish (23/21/22), il Fontanelle di viale Capri. Per le riccionesi, da un lato l’aspetto positivo di aver fornito una bella prestazione, dall’altro il rammarico di non aver centrato magari un punto contro una squadra al primo posto da inizio campionato.

Bella partita comunque quella andata in scena ieri sera a Riccione, giocata da due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutta la durata del match regalando spettacolo e lunghe azioni di gioco. Per la formazione riccionese allenata da Piraccini e Piccioni resta forse un pò di amaro in bocca per un risultato poco generoso, ma anche la consapevolezza di aver giocato alla pari contro un’avversaria di livello, lasciando la sensazione che, con un pizzico di lucidità in più nei momenti decisivi, la storia del match avrebbe potuto essere diversa.

In classifica la Lasersoft Riccione rimane a quota 22 punti decisamente agganciata all'affollato treno salvezza quando mancano cinque partite al termine del campionato, ma scivola all'undicesimo posto in coabitazione con Reggio Emilia (dodicesima).

Ora la sosta di due settimane per le festività pasquali, al rientro cinque gare da vivere tutto d'un fiato e la sensazione rimane quella che la lotta per la salvezza verrà decisa sul filo di lana. Tallevi e compagne ritorneranno in campo sabato 11 Aprile alle ore 20.30 a Castel Maggiore, nella sfida con le padrone di casa della Vtb Sistemi Group Bologna.

La partita

L'inizio è equilibrato poi la Lasersoft prova la prima fuga (6-4) con la coppia Spadoni-Castellucci. Ravenna ritrova la parità ma la Lasersoft non molla e per due volte tocca il massimo vantaggio sul +3 (12-9 e 15-12 con capitan Tallevi sugli scudi). Le ravennati restano sempre a contatto, pareggiano i conti e trovano il loro primo vantaggio nel finale (21-22): Spadoni prima e Gabellini poi pareggiano i conti ma le ospiti si procureranno un set point che sfrutteranno immediatamente trovando il vantaggio (23-25).

Ad inizio secondo set le giallorosse provano a scappare subito (1-3) ma la Lasersoft pareggia. Nuovo allungo ospite (3-6) che le biancoblu recuperano prontamente col buon turno in battuta di Castellucci. Per la terza volta le ravennate segnano tre punti consecutivi e coach Piraccini chiama time out. Il vantaggio ospite oscilla tra due e tre punti fino all'11-14 quando un ulteriore punto ravennate obbliga la Lasersoft al secondo discrezionale. La Lasersoft alla ripresa delle ostilità ha una gran reazione e con Montesi dai nove metri trova la parità a 17 ma Ravenna non si perde d'animo e allunga nuovamente sul +4 avendo altrettante opportunità di raddoppio. La prima viene annullata ma è buona la seconda: l'errore di Castellucci vale il raddoppio ospite (21-25).

Terzo set equilibrato fino al 5 pari poi Ravenna allunga fino al +4 (11-15) e la Lasersoft chiama time out. La Lasersoft alla ripresa prova a rimanere agganciata e col turno in battuta di Castellucci trova il -2 (18-20) ma l'ulteriore +3 ospite (19-22) fa esaurire I discrezionali a Riccione. Alla ripresa delle ostilità Ravenna trova il proprio massimo vantaggio (19-23) ma il buon turno in battuta di Montesi regala il -1 alle compagne (22-23), gli ulteriori due punti di fila ravennati chiudono la contesa (22-25 il finale).

Tabellini

Lasersoft Riccione - Olimpia Teodora Ravenna 0-3

RICCIONE Calvelli 4, Castellucci 11, Gabellini 11, Tallevi 14, Montesi 1, Spadoni 10, Calzolari L1, Merli, Ricci. N.e.: Bologna, Gugnali, Mercolini, Marchi L2, Carciani. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni

RAVENNA Casini 16, Fabbri 15, Poggi 5, Marchesano 8, Boninsegna 6, Monaco 11, Franzoso L1, 1°All. Rizzi

PARZIALI: 23-25/21-25/22-25­

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