Volley B1 femminile, Lasersoft ko a San Giovanni Valdarno (3-1)

Sabato 7 marzo il primo di tre scontri diretti fondamentali: Riccione infatti riceverà la visita di Montesport Firenze

Sul parquet del Pala Galli di S.Giovanni Valdarno sono le padrone di casa della Pediatrica-Bindi ad imporsi per 3-1. La squadra allenata da coach coach Piraccini parte male, con i primi due set giocati forse con troppo timore e senza garra, si riscatta nel terzo parziale ma non riesce poi a dare continuità a quanto di buono mostrato sul campo, con un'altra frazione davvero troppo “timida” per contrastare la terza forza del girone.



Adesso testa e cuore verso i prossimi fondamentali impegni, a partire da sabato 7 Marzo alle ore 18.00 quando al Fontanelle di Viale Capri, Tallevi e compagne riceveranno Montesport Firenze, nel quale le riccionesi dovranno assolutamente ritrovarsi per mettere in cascina quanti più punti possibili.



La partita Dopo una fase iniziale equilibrata con la Lasersoft anche avanti (4-3) col muro di Calvelli il primo vero allungo è locale (4-8), biancoblu costrette al time out. Alla ripresa delle ostilità le locali arrivano al massimo vantaggio (6-12) ma Bologna e Montesi riavvicinano le compagne a -4 (8-12). Vantaggio locale che oscilla tra quattro e sei punti grazie anche al buon turno dai nove metri di Ricci ma Fontemaggi sempre dai nove metri firma l'allungo che si rivelerà decisivo: da lì in poi infatti le locali allungano fino al +10 (13-23) per poi avere undici set point sul 13-24. Il primo viene annullato ma alla seconda occasione utile Valdarno trova il vantaggio imponendosi 14-25.



Ad inizio secondo set la Lasersoft parte bene facendo propri i primi due punti ma Valdarno si riporta prima a contatto poi sorpassa e allunga fino a +4 (2-6). Il buon turno in battuta di Calvelli riporta il punteggio in parità (8-8) prima che ancora Fontemaggi dai nove metri regala il nuovo +3 (8-11) alle padrone di casa. La forbice diventa sempre più ampia: 1-7 locale e -6 Lasersoft (9-15.) Le biancoblu esauriscono i discrezionali. Alla ripresa doppio errore locale e la Lasersoft si porta a -5 (11-16). Spadoni riavvicina le compagne a -4 (13-17) Montesi fa lo stesso (15-19) ma nel finale le toscane allungano nuovamente a +7 (15-22). La Lasersoft tenta di rimanere in scia ritrovando il -5 (17-22) ma le locali si procureranno ugualmente sette opportunità di raddoppio: prime due annullate ma la terza è quella buona. Valdarno raddoppia vincendo 19-25.



Nel terzo set la musica cambia completamente: la Lasersoft mette subito le cose in chiaro e con la coppia Montesi-Tallevi allunga sul +7 (17-10): le padrone di casa però non mollano e provano a riavvicinarsi portandosi a -3 (19-16) ma a questo punto salgono in cattedra Gabellini, Bologna e Spadoni e le biancoblu accorciano le distanze (25-19).



Nel quarto Valdarno parte decisa a chiudere la contesa: le biancoblu nelle fasi iniziali si trovano avanti (3-2) ma da lì in poi l'avversario allunga inesorabilmente imponendosi poi piuttosto nettamente col punteggio di 11-25. Un vero peccato per Tallevi e compagne che comunque hanno ben figurato ma oggi dall'altra parte c'era una squadra fortissima. Prossimo appuntamento previsto per sabato 7 marzo quando al Fontanelle ci sarà il primo di tre scontri diretti fondamentali: Riccione infatti riceverà la visita di Montesport Firenze. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.

Pediatrica-Bindi Valdarno vs Lasersoft Riccione 3-1 (25-15/25-19/18-25/25-11)



Riccione: Castellucci 1, Gabellini 6, Merli 3, Bologna 8, Spadoni 4, Calvelli 9, Tallevi 17, Calzolari L1, Ricci 1, Marchi L2, Montesi, Mercolini. N.e.: Carciani, Muscarà.



NOTE. Muri 9, Battute vincenti 3, Battute sbagliate 3