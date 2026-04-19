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Volley B1 femminile, Lasersoft ko al tie break (2-3)

Serata dal sapore agrodolce al Fontanelle di viale Capri contro la quinta della classe Fantini-Folcieri Ostiano. Ammirevole la voglia di lottare su ogni punto

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
19 aprile 2026 16:56
Volley B1 femminile, Lasersoft ko al tie break (2-3) - La Lasersoft
La Lasersoft
Riccione
Sport
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Serata dal sapore agrodolce al Fontanelle di viale Capri, dove la Lasersoft Riccione Volley si arrende soltanto al termine di una vera e propria maratona, conquistando comunque un punto, contro una Fantini-Folcieri Ostiano, quinta della classe, combattiva, determinata e capace di ribaltare l'inerzia del match nei momenti decisivi.

La Lasersoft guidata in panchina da Alessandro Zanchi, vice allenatore della Omag-Mt di A1 e Direttore Tecnico di Unica Volley, che ha sostituito per l'occasione coach Piraccini a seguito di un intervento subito in settimana, è partita con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set e mostrando buone trame di gioco.

Anche nel secondo e terzo set Riccione scende in campo con la testa giusta ma sul finale le lombarde beffano le biancoblu sul (24-26/23-25).

Nel quarto parziale, sempre molto equilibrato la Lasersoft è coraggiosa a rimanere in gara prolungando il match al quinto, forse l'epilogo più gusto per quanto visto dentro al rettangolo di gioco. Nel set finale Ostiano trova il break decisivo a metà set amministrando il vantaggio fino al (12-15).

Il risultato della gara di stasera non è assolutamente da buttare via e l'ammirevole reazione del gruppo e la smania di lottare su ogni punto consente di guardare con fiducia i prossimi restanti incontri. La Lasersoft torna quindi a muovere la classifica salendo a quota 23 punti, ma perde una posizione in classifica venendo superata a quota 24 da Reggio Emilia, ancora in zona spareggio play-out.

Nel prossimo turno le riccionesi saranno impegnate in trasferta, questa volta sull'ostico campo della Osgb Campagnola Emilia (Re). L'incontro tra le due formazioni, si giocherà sabato 25 Aprile a partire dalle ore 18.

Tabellino

Lasersoft Riccione - Fantini-Folcieri Ostiano 2-3

RICCIONE: Montesi 7, Gabellini 8, Calvelli 18, Castellucci 16, Tallevi 30, Spadoni 8, Bologna 1, Mercolini, Marchi, Calzolari L1. N.e.: Carciani, Ricci, Sanchi L2, Merli.

OSTIANO: Vidi 22, Zorzetto 2, Tosi 26, Comotti 24, Ghisolfi 3, Tresoldi 10, D'este, Zampedri L1.

PARZIALI: 25-22/24-26/23-25/25-23/12-15

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