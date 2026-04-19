Volley B1 femminile, Lasersoft ko al tie break (2-3)

Serata dal sapore agrodolce al Fontanelle di viale Capri contro la quinta della classe Fantini-Folcieri Ostiano. Ammirevole la voglia di lottare su ogni punto

Serata dal sapore agrodolce al Fontanelle di viale Capri, dove la Lasersoft Riccione Volley si arrende soltanto al termine di una vera e propria maratona, conquistando comunque un punto, contro una Fantini-Folcieri Ostiano, quinta della classe, combattiva, determinata e capace di ribaltare l'inerzia del match nei momenti decisivi.

La Lasersoft guidata in panchina da Alessandro Zanchi, vice allenatore della Omag-Mt di A1 e Direttore Tecnico di Unica Volley, che ha sostituito per l'occasione coach Piraccini a seguito di un intervento subito in settimana, è partita con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set e mostrando buone trame di gioco.

Anche nel secondo e terzo set Riccione scende in campo con la testa giusta ma sul finale le lombarde beffano le biancoblu sul (24-26/23-25).

Nel quarto parziale, sempre molto equilibrato la Lasersoft è coraggiosa a rimanere in gara prolungando il match al quinto, forse l'epilogo più gusto per quanto visto dentro al rettangolo di gioco. Nel set finale Ostiano trova il break decisivo a metà set amministrando il vantaggio fino al (12-15).

Il risultato della gara di stasera non è assolutamente da buttare via e l'ammirevole reazione del gruppo e la smania di lottare su ogni punto consente di guardare con fiducia i prossimi restanti incontri. La Lasersoft torna quindi a muovere la classifica salendo a quota 23 punti, ma perde una posizione in classifica venendo superata a quota 24 da Reggio Emilia, ancora in zona spareggio play-out.

Nel prossimo turno le riccionesi saranno impegnate in trasferta, questa volta sull'ostico campo della Osgb Campagnola Emilia (Re). L'incontro tra le due formazioni, si giocherà sabato 25 Aprile a partire dalle ore 18.

Tabellino

Lasersoft Riccione - Fantini-Folcieri Ostiano 2-3

RICCIONE: Montesi 7, Gabellini 8, Calvelli 18, Castellucci 16, Tallevi 30, Spadoni 8, Bologna 1, Mercolini, Marchi, Calzolari L1. N.e.: Carciani, Ricci, Sanchi L2, Merli.

OSTIANO: Vidi 22, Zorzetto 2, Tosi 26, Comotti 24, Ghisolfi 3, Tresoldi 10, D'este, Zampedri L1.

PARZIALI: 25-22/24-26/23-25/25-23/12-15