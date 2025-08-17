Volley B1 femminile, Lasersoft: l'arrivo di Ludovica Merli completa la diagonale

Classe 2006, l'opposta cresciuta nel progetto Unica Volley è reduce dall'esperienza memorabile e di crescita in A2 alla Consolini Volley S.Giovanni in Marignano

Terzo innesto per la Lasersoft Riccione in vista del prossimo campionato di B1 femminile che annuncia oggi l'arrivo di Ludovica Merli, a completamento di un allettante reparto opposti, insieme alla confermata Tallevi.

Classe 2006 l'opposta cresciuta nel progetto Unica Volley è reduce dall'esperienza memorabile e di crescita in A2 alla Consolini Volley S.Giovanni in Marignano, tra le protagoniste di un gruppo storico capace di centrare la Coppa Italia e promozione in A1.

Unica Volley è una realtà nata dalla sinergia proprio tra Riccione e San Giovanni in Marignano, che si pone l'obiettivo di coltivare i giovani talenti locali e di portarli sui palcoscenici importanti, come dimostrato dal percorso intrapreso dalla Merli.

Ludovica conosce bene lo staff guidato da coach Piraccini e alcune nuove compagne di squadra poiché ha avuto modo nel corso della passata stagione di allenarsi con loro, garantendo sempre un'alta intensità di gioco. Questo le permette di avere già un'idea delle dinamiche e delle persone con cui lavorerà, facilitando l'integrazione nel nuovo gruppo.