Volley B1 femminile, Lasersoft nel derby di Forlì

La Libertas ha 7 punti contro i 3 delle riccionesi che hanno un’occasione per rilanciarsi mentalmente e per recuperare qualche posizione in classifica

Derby regionale all’orizzonte e seconda trasferta consecutiva per la Lasersoft Riccione Volley, di scena domani (sabato) alle 20.30 a Forlì contro la Life365eu Volley Forlì nella sesta giornata d’andata del girone B di B1 femminile. Il gruppo allenato da Michele Piraccini e Catia Piccioni, sarà infatti di scena al Villa Romiti di Forlì e se la vedrà con le padroni di casa della Libertas, autrici di un buon avvio di campionato che la vede a quota 7 punti. Le riccionesi, invece, sono più arretrate, con 2 punti conquistati in 5 partite.



Le mercuriali allenate dall’ex di turno Nello Caliendo, si presentano all’incontro forti dei sette punti in classifica fin qui incamerati nei successi casalinghi contro Ostiano e Anderlini (entrambi 3-1), un avvio di stagione positivo ed incoraggiante per le forlivesi che si stanno dimostrando ampiamente all’altezza della categoria.



Per Riccione è senza dubbio un’occasione per rilanciarsi mentalmente e per recuperare qualche posizione in classifica, quando ormai siamo entrati nel vivo di questa prima parte del girone d’andata ed ogni punto può quindi essere considerato assolutamente determinante per le biancoblu.



Lucidità, cuore e coraggio potrebbero essere i giusti ingredienti per rimettersi in marcia, per risalire tutte assieme la corrente e tornare a gioire per un successo in continua ricerca, che manca ormai da tempo e che sarebbe una liberazione per tutto l’ambiente.