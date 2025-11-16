Volley B1 femminile, Lasersoft: nel derby il primo hurrà

Battuto il Life 365eu Volley Forlì (3-0). Sabato 22 alle ore 18 in casa contro la matricola Pallavolo Scandicci Savino del Bene

Gioia doppia per la Lasersoft Riccione Volley, che in B1 femminile vince derby e conquista la prima vittoria stagionale nel girone B.

La Lasersoft, reduce da un inizio campionato in salita, ha rotto il ghiaccio a Forlì meritando un successo di prestigio (3-0) nella sfida contro le padrone di casa targate Life 365eu Volley Forlì.



Sul parquet del pala Villa Romiti le riccionesi dopo aver vinto in volata il primo set (21-25), hanno fatto la voce grossa nel prosieguo del match, arrivando a chiudere (16-25) a proprio favore nella terza frazione. Un 3-0 finale con parziali a (21/18/16) concessi alle avversarie è la fotografia del sabato di festa delle biancoblu, che hanno dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per continuare a fare bene e regalarsi nuove soddisfazioni in questa categoria così complicata.



È questo il primo preziosissimo successo in campionato ed è un successo che significa davvero tanto per Tallevi e compagne, che porta fiducia all’interno del rinnovato gruppo riccionese e che permette di preparare adesso con maggiore tranquillità e consapevolezza la prossima importante gara casalinga di campionato, in programma sabato 22 novembre ore 18, contro la matricola Pallavolo Scandicci Savino del Bene, giovani promesse del club di serie A1.



La partita



Biancoblu perfette in tutti i fondamentali fin dall'inizio avanti nel punteggio. È Montesi a firmare il primo tentativo di fuga biancoblu. Nel finale è il cambio della diagonale di coach Piraccini a dare grandi frutti: Mercolini trova l'ace, Spadoni regala il vantaggio alle compagne (21-25).



Nel secondo parziale la Lasersoft detta subito legge con Tallevi e Bologna grandi protagoniste che contengono alla grande i timidi tentativi di rientro avversario; arriva il raddoppio che garantisce almeno un punto in graduatoria (18-25).



Le riccionesi sono in palla e lo dimostrano nel terzo parziale quando l'allungo è immediato: Calvelli-Spadoni e Montesi sono incontenibili ed il vantaggio riccionese arriva fino a +12 (9-12). Nel finale c'è spazio per Mercolini, Carciani e Merli quest'ultima autrice di due dei tre punti (a chiuderla poi ci pensa Calvelli) che regalano la posta piena (0-3, 16-25).

IL TABELLINO



Life 365eu Forlì vs Lasersoft Riccione 0-3



Life 365eu Volley Forlì: Salvestrini 10, Casotti 8, Montini 5, Perletti 9, Picchi 1, Turini, Casali, Calisesi L1. 1°All.: Caliendo, 2°All.: Lini



Lasersoft Riccione Volley: Montesi 5, Catsellucci 4, Spadoni 5, Tallevi 16, Merli 2, Mercolini 1, Calvelli 12, Ricci, Carciani, Marchi L1, n.e.: Muscarà L2. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni

NOTE: Life 365eu Forlì: battute sbagliate 4, ace 4, muri 8; Lasersoft Riccione Volley: battute sbagliate 6, ace 4, muri 12