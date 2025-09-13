Volley B1 femminile, Lasersoft ok nel primo test stagionale

Successo per 3-1 sul Team 80 Gabicce che partecipa al campionato di B2. Coach Piraccini ha fatto ruotare tutto il roster (assente Matilde Calvelli)

Primi "assaggi" di pallavolo giocata per la Lasersoft Riccione, militante per il suo secondo anno consecutivo in serie B1 femminile che ieri (venerdì) ha sostenuto il primo allenamento congiunto della stagione dopo l'avvio della preparazione dello scorso 25 agosto.



A Gradara le riccionesi hanno superato nei quattro set giocati di comune accordo, le locali del Team 80 Gabicce valida formazione di B2 allenata dall’ex Musumeci, trovando spunti positivi per il futuro del precampionato e indicazioni sugli aspetti da migliorare.

Coach Piraccini ha colto l’occasione per far ruotare tutto il roster a disposizione, ad eccezione dell’assente di turno Matilde Calvelli.



In questo weekend le ragazze effettueranno alcuni giorno di riposo per riprendere la preparazione lunedì 15 settembre. Venerdì 19 presso la palestra Fontanelle di viale Capri, fischio d’inizio 19.45 circa, la Lasersoft disputerà un nuovo test amichevole contro le pari categoria della Blueline Libertas Forli.



Team 80 Gabicce - Lasersoft Riccione 1-3 (10-25, 22-25, 25-23, 18-25)