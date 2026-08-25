Volley B1 femminile, Lasersoft: roster completato con Rebecca Magi

Va rinforzare il reparto delle centrali, che potrà contare anche sulla confermata Sofia Spadoni e sulla nuova arrivata Vittoria Penzo







La Lasersoft Riccione completa il proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie B1 femminile con l’arrivo di Rebecca Magi, centrale pesarese classe 2001.



La nuova giocatrice va a rinforzare il reparto delle centrali, che potrà contare anche sulla confermata Sofia Spadoni e sulla nuova arrivata Vittoria Penzo.



Per Rebecca si apre così una nuova avventura con la maglia della Lasersoft Riccione, pronta ad affrontare le sfide del prossimo campionato di Serie B1 con entusiasmo e determinazione.



Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 19 alla palestra Fontanelle, dove prenderà il via il raduno ufficiale della squadra. Sarà il primo passo di una nuova avventura, con entusiasmo, lavoro e voglia di iniziare a costruire insieme gli obiettivi della stagione.



Il roster della Lasersoft Riccione 2026/27

Lucia Mercolini (palleggiatrice, conferma), Sofia Spadoni (centrale, conferma), Elena Missiroli (schiacciatrice, nuova), Arianna Meliffi (libero, nuova), Sara Bologna (schiacciatrice, conferma), Elisa Graziani (schiacciatrice, nuova), Alessia Ricci (libero, conferma), Ilary Tonelli (palleggiatrice, nuova), Alice Stafoggia (opposto, nuova), Martina Monti (schiacciatrice, nuova), Vittoria Penzo (centrale, nuova), Martika Sparaventi (opposto, nuova), Rebecca Magi (centrale, nuova).



Allenatore: Giuliano Marasca (nuovo), Vice All.: Davide Mussoni (nuovo).