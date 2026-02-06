Volley B1 femminile, Lasersoft: via al ritorno contro l'Anderlini

Sabato alle ore 18 al Fontanelle di viale Carpi sfia contro la formazione modenese che è indietro di tre punti

Saranno le emiliane dell’Anderlini Modena le prime avversarie della Lasersoft Riccione Volley nel girone di ritorno di B1 femminile (raggruppamento B). Chiuso il girone di andata con l’emozionante vittoria interna al tie-break su un combattivo San Giorgio Piacentino, le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni inizieranno la seconda metà di stagione regolare con il match di domani, sabato, alle 18 al Fontanelle di Viale Capri.

Attualmente, Riccione è undicesima con 13 punti, tre in più dell’Anderlini che dunque cercherà l’aggancio.

Tredicesima in classifica con dieci punti frutto di tre vittorie e dieci sconfitte, l’Anderlini Modena è una delle società più importanti a livello giovanile in Italia che vanta numerosi titoli nazionali e con un vivaio di altissimo prestigio. Squadra giovane che partecipa anche al campionato U18 l’Anderlini può contare su ragazze di ampia prospettiva e fisicamente dotate, determinate a scendere in riviera per bissare il successo dell’andata.

Adesso sta alla Lasersoft scendere in campo con la voglia di prendersi la propria rivincita e con la necessaria aggressività, per ricominciare immediatamente con il piede giusto e dare fin da subito un'importante segno a questo decisivo girone di ritorno.

All’andata finì... - Nella prima giornata di campionato dello scorso 11 ottobre a Modena, la Lasersoft venne sconfitta 3-1 dalle emiliane della Moma Anderlini.