Volley B1 femminile, per l'Omag c'è il Vero Milano

Omag-MT e Vero Volley Milano è l'attesa sfida di domenica. Già registrato il tutto esaurito già da oltre venti giorni. L’interesse e l’entusiasmo che si respirano attorno a questo incontro confermano la portata di un appuntamento speciale.

Domenica, alle ore 16.00, il palazzetto di Cervia accoglierà l’attesissima sfida tra Omag-MT e Vero Volley Milano.Un match atteso non solo dai tifosi marignanesi ma anche da tante società sportive del territorio che saranno presenti con i loro settori giovanili. Per tante ragazze e ragazzi sarà un’occasione unica per vedere da vicino alcune campionesse del mondo e vivere un pomeriggio di volley ad altissimo livello

Milano, formazione tra le più competitive del campionato, arriva a Cervia dopo una serie di gare combattute che ne hanno messo in luce carattere e profondità di rosa. Il gruppo guidato da coach Lavarini rimane uno dei più completi della Serie A1 e rappresenta per l’Omag-MT un banco di prova di grande valore.

La squadra allenata da coach Bellano si affaccia a questo importante appuntamento con determinazione e fiducia, forte del lavoro svolto nelle ultime settimane e del calore di un ambiente che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Attenzione, convinzione e continuità saranno fondamentali per affrontare un avversario abituato ai ritmi alti. Le marignanesi sono pronte a dare tutto, in un un palazzetto che si preannuncia carico e coinvolgente.

"Domenica potremo giocare con la mente libera e semplicemente goderci l’opportunità di affrontare una squadra di così alto livello - commenta Sarah Straube - Non abbiamo nulla da perdere, questo ci dà la libertà di essere coraggiose e sicure in ogni fondamentale. L’attesa è enorme: giocare in campo davanti a un tutto esaurito sarà un’esperienza davvero speciale, alla quale non vediamo già l’ora".