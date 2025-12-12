Volley B1 femminile, Lasersoft in fiducia viaggia verso Ostiano

Per Tallevi e compagne, un altro esame da provare a superare per continuare a incrementare il proprio punteggio in un girone mai scontato

Banco di prova esterno per la Lasersoft Riccione Volley nel campionato di B1 femminile girone B, con la squadra allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni attesa domani (sabato) alle 20.30 dalla trasferta nel cremasco a domicilio della Fantini-Folcieri Ostiano Cr, quindici punti in classifica al sesto posto. Dal canto loro, le riccionesi occupano l’ottavo posto a quota 11 punti. Per Tallevi e compagne, un altro esame da provare a superare per continuare a incrementare il proprio punteggio in un girone mai scontato.

Le lombarde, guidate in panchina da Valeria Magri si presentano all’incontro reduci da due ko (in casa con Ripalta Cremasca e a Valdarno). La Fantini-Folcieri, squadra ambiziosa e probabilmente costruita per ambire a traguardi prestigiosi, come testimoniato dal roster allestito, si trova infatti ora costretta a sgomitare a centro classifica e dovrà rimboccarsi le maniche per risalire al più presto una graduatoria che vede le altre formazioni di vertice allontanarsi sempre di più. Occasione importante quindi il match interno contro Riccione per riprendere la propria marcia.

I nove pesantissimi punti arrivati nelle ultime quattro giornate rappresentano un bagaglio importante per Riccione soprattutto dal punto di vista della fiducia e devono rappresentare la base principale sulla quale costruire con rinnovato ottimismo le prossime prestazioni.

La Lasersoft, senza girarci troppo attorno, vuole continuare a mietere punti e per farlo su un campo per nulla semplice dovrà essere brava nell’impattare il match con Ostiano con la massima concentrazione e sfrontatezza.

Le riccionesi stanno iniziando a diventare sempre più decisive dal punto di vista offensivo e la difesa sta dando quelle risposte che servono per lottare ad armi pari su ogni campo della categoria. Il gruppo ci crede e giustamente non vuole porsi alcun tipo di limite adesso che viene il bello.