Volley B1, Ginevra Camerini è una nuova schiacciatrice della Lasersoft Riccione

Classe 2006 per 185 cm di altezza, ha vinto uno scudetto under 17 con il Volleyrò Casal de' Pazzi

Nuovo arrivo per la Lasersoft Riccione: sarà in biancoblu nella stagione 2025/26 la schiacciatrice toscana Ginevra Camerini, classe 2006 per 185 cm di altezza.

La giovane e talentuosa giocatrice originaria di Venturina Terme (LI), ingaggiata dalla società riccionese per il prossimo campionato di Serie B1, ha vestito nell'ultima stagione la maglia di Costa Volpino in A2 e può vantare importanti esperienze con la Nazionale giovanile.

Nonostante la giovane età, infatti la Camerini vanta già un palmares di tutto rispetto, nel quale spiccano uno scudetto under 17 con il Volleyrò Casal de' Pazzi, società romana ai massimi livelli della pallavolo giovanile e un titolo europeo conquistato nel 2022 con la nazionale italiana giovanile.

Ginevra è indubbiamente un prospetto tecnico di qualità, che ha deciso con grande entusiasmo e motivazione di accettare la chiamata di Riccione, vedendo in essa un’occasione importante e stimolante a questo punto della sua carriera per mettere in mostra tutte le qualità.