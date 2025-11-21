Volley B1, la Lasersoft Riccione insegue il bis: sabato alle arriva Scandicci
La formazione toscana, neopromossa dalla B2, al momento è attardata in classifica di appena due lunghezze rispetto alla Lasersoft
Nuovo impegno casalingo per la Lasersoft Riccione Volley, dopo due trasferte consecutive, torna in campo domani (sabato) alle 18 al Fontanelle di Viale Capri per sfidare la Pallavolo Scandicci Savino del Bene nella settima giornata d’andata del girone B di B1 femminile.
La sfida arriva a una settimana esatta di distanza dal rotondo 3-0 delle riccionesi di Michele Piraccini a scapito della Life365 Forlì, che ha sancito il primo successo stagionale delle biancoblu, salite a quota 5 punti in classifica. Ora Tallevi e compagne vanno a caccia di continuità sfidando le giovani promesse del club toscano di A1.
Le riccionesi se la vedranno infatti con le toscane di Scandicci, formazione neopromossa dalla B2 al momento attardata in classifica di appena due lunghezze rispetto alla Lasersoft. Un avversario di tutto rispetto e di ottimo valore, insomma, ma che Riccione affronterà con una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, specialmente dopo quanto di buono fatto nell’ultima giornata, ma assolutamente senza mai abbassare la tensione in vista di un incrocio che mette in palio punti davvero pesanti.
Il fattore campo potrebbe rivelarsi un elemento importante nel condurre la squadra verso un altro sorriso e verso un’altra prestazione di livello, per bissare la vittoria contro Forlì e scalare magari qualche altra posizione nella classifica (ancora molto provvisoria) del girone B.