Volley B2, è Giuliano Marasca il coach della Lasersoft

Classe 1984, vanta una grande esperienza nella serie cadetta, sia in ambito femminile che maschile

La Lasersoft Riccione Volley inaugura un nuovo ciclo tecnico e annuncia l’arrivo di Giuliano Marasca alla guida della prima squadra femminile per il prossimo campionato di Serie B2.



IL PROFILO Nato a Carpi il 25/02/1984, Giuliano Marasca oltre ad essere Docente Fipav e Docente S3, nonché allenatore 3 grado, 3^ livello giovanile e smart coach, vanta una grande esperienza nella serie cadetta, sia in ambito femminile che maschile.

Nel recente passato, invece, il suo curriculum si è arricchito di suggestive sfide come Direttore Tecnico del progetto giovanile Vtr (Volley Team Rimini) e della prima squadra del Riviera Volley Rimini, mentre Riccione segna il suo ritorno in panchina a livello nazionale.



La società ha scelto di affidare a Marasca la guida della squadra con l’obiettivo di avviare un percorso di crescita solido e futuribile, fondato sul lavoro quotidiano in palestra, sulla valorizzazione delle atlete con una chiara identità tecnica e di squadra.



Con l’arrivo di Giuliano Marasca, il Riccione Volley apre dunque una nuova fase della propria storia sportiva, guardando con entusiasmo alle sfide della prossima stagione.



LE PAROLE DI GIULIANO MARASCA "La realtà Riccione Volley mi ha dato fin da subito l’impressione di essere una società solida e ambiziosa, che permette ai suoi allenatori di lavorare con serenità. L’incontro con Giuseppe, Sanzio, Alessandro e Lorenzo, mi ha trasmesso grande fiducia e voglia di lavorare con loro.

Mi aspetto una stagione dove dovremo lavorare sodo per fare vedere quanto valiamo, inoltre tramite il lavoro vogliamo valorizzare le nostre atlete, sia quelle rimaste dalla scorsa stagione, che le giovani che provengono dal nostro vivaio e anche le nuove arrivate che hanno scelto di stare con noi in questa nuova avventura, con un’unità di intenti che reputo molto importante."