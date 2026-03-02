Volley C femminile, la Projet ritrova la via del successo

Battuta la Cla Imola per 3-1, rilancio nella lotta salvezza.

Momenti di gioia alla Casa del Volley, con la Projet System vittoriosa contro la Clai Imola 3-1 (25-17; 25-18; 23-25; 25-19) e tre punti che possono dire tanto in chiave salvezza e non solo. Processo mentale positivo che d'ora in poi potrà scorrere con maggior fluidità, spinto dai tre punti di enorme importanza e che rilanciano la Projet in piena lotta salvezza.

Serviva quello step in più per portare a casa questi tre punti tanto attesi da tutto l'ambiente Athena e sabato scorso la squadra di Dellavittoria e Mancini è scesa in campo mostrando tante cose positive e soprattutto riuscendo a limare lacune che si sono viste un po' troppo spesso durante l'arco della stagione.

Quella contro la Clai Imola è una vittoria tanto attesa e tanto voluta che fa tirare un sospiro di sollievo, in attesa di trovare anche la continuità nei risultati, a partire dal prossimo impegno contro il Russi Volley.