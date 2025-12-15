Volley C femminile, nel derby prevale il Riviera 3-0

Partita senza storia (come da pronostico) in cui però si sono potuti notare sprazzi di ripresa da parte della Projet

Nuova trasferta, nuove avversarie, ma la Projet System cade ancora, questa volta sul campo dell'Emanuel Riviera. Gara che recita un 3-0 (25-21, 25-17, 25-13 i parziali) senza storia (come da pronostico) in cui però si sono potuti notare sprazzi di ripresa da parte della Projet, soprattutto nel primo set dove la squadra di Lazzarini è stata tutt'altro che arrendevole sul campo difficile dell'Emanuel Riviera.

"Una prova di carattere, quella messa in campo dalle ragazze di Lazzarini e Dellavittoria. Avevamo chiesto alle ragazze di giocare libere da pressioni – evidenzia la dirigenza dell'Athena – e soprattutto di divertirsi. Siamo molto contenti, nonostante la sconfitta, perchè le ragazze hanno mostrato di saper soffrire e mettere in difficoltà anche squadre più attrezzate della nostra. Ora testa per l'ultimo match del 2025".

Una trasferta, che seppur negativa se guardiamo il risultato, porta inepivocabilmente tanta esperienza alla giovane Projet System, impegnata nell'anticipo di giovedì sera alle 20:30 alla Casa del Volley contro l'Olimpia Teodora, per concludere il 2025 nel migliore dei modi, di fronte al proprio pubblico.