Volley C femminile, Projet System a casa della capolista

Prima partita dell'anno nuovo sabato alle ore 21 a Bellaria

Projet System alla prima dell'anno anno nuovo, vita nuova, stesse ambizioni: è così che si può evidenziare la situazione della Projet System, carica per affrontare un 2026 ancora tutto da scoprire. La prima gara dell'anno si giocherà a Igea Marina (sabato ore 21) contro la capolista Gut Chemical Bellaria ed è una verifica tutt'altro che semplice per aprire le porte al nuovo anno.

I tecnici Lazzarini e Dellavittoria sono fiduciosi che la grinta e la determinazione mostrate delle giovani ragazze della Projet nell'ultima gara vittoriosa del 2025 contro la Teodora Ravenna, possano essere confermate ripetutamente sul campo nella seconda parte di campionato. Sulle ali dell'entusiasmo, la Projet System tenta quell'affondo (durissimo sulla carta) che varrebbe il secondo successo consecutivo, per alimentare fiducia e morale positivo in chiave salvezza.