Volley C femminile, Projet ko a Cattolica al tie break

Un'Athena con la fame di riscatto porta a casa solo un punto dalla trasferta di Cattolica. Una gara infinita, vinta 3-2 (18-25, 28-26, 25-21, 16-25, 15-5) dalle padrone di casa.

L'approccio di cui Lazzarini e Dellavittoria avevano chiesto alla squadra trova conferma sul campo con la vittoria del primo set 18-25, mostrando un forte impatto sul match. Il Cattolica Volley, deciso a non lasciare per strada punti preziosi davanti al proprio pubblico, sale in cattedra nei successivi due set, portandoli a casa non senza soffrire. Ma ritorna aggressiva la Projet, che offre una grande prova di forza, aggiudicandosi il quarto set 16-25, rimettendo le cose a posto. Una speranza di trovare un prezioso successo in trasferta spenta al decisivo e quinto set, in cui la formazione di casa spinge sull'accelleratore, vincendo il set 15-5.

"Una partita altalenante – sottolinea la dirigenza dell'Athena – dove si sono viste tante cose belle ma anche passaggi a vuoto inspiegabili. Tornare da questa trasferta con un solo punto dispiace per quello che le ragazze hanno dato in campo".

Sabato 22 la Projet affronterà un nuovo ostacolo chiamato Budrio, nella gara della Casa del Volley dove Lazzzarini e le sue ragazze saranno chiamate a ritrovare quel successo che manca da due settimane.