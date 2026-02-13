Volley C femminile, Projet System cerca il riscatto casalingo

Alla Casa del volley sabato alle ore 18 arriva il Volley Forlì, avversario ostico e da non sottovalutare

Ogni San Valentino porta con sè una storia d'amore, una storia che questo sabato alle 18 si svolgerà alla Casa del Volley, con un'Athena spinta dalla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro Volley Castello, di fronte al proprio pubblico.

Arriva il Volley Forlì, avversario ostico e da non sottovalutare, ma la squadra riminese dovrà cercare di mostrare maggior cinismo che è mancato nelle ultime partite. Opportunità nitida per la Projet System, alla costante rincorsa al successo che potrebbe rianimare l'ambiente, aiutando anche sotto il fattore mentale la squadra di Mancini e Dellavittoria. Determinazione e grinta serviranno dunque sabato contro la squadra forlivese, per regalare alla Casa del Volley una serata totalmente armoniosa.