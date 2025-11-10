Volley C femminile, Projet System sconfitta in casa

Il Russi passa 3-0 in una partita a senso unico. Prossima sfida sabato 15 sul campo del Cattolica Volley

La partita della Casa del Volley ha mostrato una gara a senso unico per il Russi Volley che si impone per 3-0 sulla Projet System di Lazzarini e Dellavittoria. Un approccio non convincente della formazione riminese che soffre gli attacchi del Russi che ha dominato dall'inizio alla fine. La Projet in certi momenti della gara prova anche a rialazare la testa, ma il ciniscmo e la determinazione delle avversarie non consentono alla squadra di Lazzarini di affondare i colpi. Una gara che già in partenza sembrava difficile e in campo ha confermato le aspettative della vigilia, con la squadra ospite sempre in controllo.

"Le ragazze sembravano senza mordente, abbiamo fatto un passo indietro – evidenzia la dirigenza dell'Athena – se paragonato alle precedenti partite. Ora bisogna lavorare duro, testa bassa a preparare il prossimo incontro".

Quindi dopo due vittorie consevutive arriva lo stop per l'Athena che cercherà il riscatto nella prossima giornata, sabato 15 prossimo sul campo del Cattolica Volley.