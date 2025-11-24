Volley C femminile, altra sconfitta in casa Projet

Solo il primo set è stato combattuto in cui le ragazze di Lazzarini e Dellavittoria sembrano essere partite con la marcia giusta

Continua il periodo buio per la Projet System, che inciampa in un'altra sconfitta, dolorosa per morale e classifica. Budrio fa valere il suo dominio specialmente negli ultimi due set, chiudendo con un 0-3 senza storia (20-25, 12-25, 10-25).

Solo il primo set è stato combattuto, in cui le ragazze di Lazzarini e Dellavittoria sembrano essere partite con la marcia giusta, nel tentativo di colmare le lacune emerse nelle ultime gare. Quelle stesse lacune che però si ripropongono sul più bello e nel momento chiave del set la squadra ospite risulta più cinica e incisiva chiudendo 20-25. I successivi due parziali sono senza storia: Budrio mostra tutte le sue qualità e porta a casa i tre punti,

"Grande primo set e poi tanto Budrio, - sottolinea la dirigenza dell'Athena – sicuramente non sono queste le gare da vincere. Teniamoci stretto quello di buono dimostrato e torniamo al lavoro in palestra più determinati di prima". Per la Projet è tempo di scrollarsi di dosso la sconfitta di sabato scorso e continuare a lavorare sodo, per preparare al meglio la trasferta di sabato 29 a San Martino in Strada contro la Salep Volley Samma.