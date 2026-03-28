Volley D femminile, Titan Services ko Santarcangelo

Le sammarinesi subiscono la settima sconfitta consecutiva

Serie D femminile

Acerboli Santarcangelo – Titan Services San Marino 3 a 1 (16/25 25/23 25/18 25/22)

Non porta bene l’anticipo del venerdì sera alla Titan Services che esce sconfitta dal campo di Santarcangelo inanellando la settima sconfitta consecutiva. “Abbiamo iniziato bene giocando molto compatte e decise nel primo set, nel quale abbiamo commesso solo qualche errore in battuta ma dal secondo parziale in poi è iniziata un’altra partita – afferma a fine match Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Le nostre avversarie sono cresciute sia in attacco che in difesa e noi non abbiamo alzato il livello del nostro gioco. Sono molto deluso perché, anche se in attacco siamo andate bene, in difesa e ricezione abbiamo fatto davvero male. E’ vero che avevo pochi cambi in panchina ma questa non può essere una scusante. Dobbiamo fare meglio”.

Titan Services. Tiezzi 1, Casadei 1, Tura 24, Pedrelli 13, Ghinelli 15, Lazzari, Muccioli 6, Guerra, Menicucci 4, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Traversi, Gasperoni, Cesarini. All. Stefano Sarti.

Classifica (al 27 marzo). Vtr Rimini 45, Vbr Liverani Lugo 41, Mattei Ravenna 31, Unica Volley Rimini 29, Idea Volley Bellaria 28, Alfonsine 26, Figurella Rimini 24, Bcc Romagnolo Cesena 24, Titan Services San Marino 23, Acerboli Santarcangelo 22, Volley Academy Benelli 20, Caf Acli Stella Rimini 17.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Bcc Romagnolo Cesena. Sabato 11 aprile alle 19.30 a Serravalle.