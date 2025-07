Volley, Europei SCA femminili: San Marino sconfitta dalla Scozia

Netto 3-0 per le britanniche. Stasera alle ore 20 le titane affrontano l'Irlanda. Partita importantissima per una medaglia

Europei SCA Volley: Scozia – San Marino 3-0 (25/16 25/20 25/20)

Parte forte la Scozia (6/1) e sul 13/6 il Ct Lucchi è costretto a chiamare time-out per provare a ribaltare la situazione. Un buon turno in battuta di Tura regala un break di 3 a 0 alle titane (da 17/8 a 17/11) ma è l'unico momento nel quale le biancazzurre danno l'impressione di poter rientrare nel match. San Marino non riesce ad arginare gli attacchi dal posto 4 delle avversarie e appare impreciso in ricezione. Sul 22/13 altra reazione sammarinese (22/16) ma ormai è tardi e il set si chiude 25/16 per le celte.

La seconda frazione prende la stessa strada della prima (7/3 e time-out) con San Marino che fatica in tutti i fondamentali. Altro timeout per le titane sul 14/7. Pasolini e compagne recuperano un paio di punti in questo momento della partita ma la Scozia batte e difende meglio, riceve con maggiore precisione, mura di più, attacca più forte e, nella sostanza, controlla il gioco e si aggiudica anche la seconda ripresa per 25/20. L'inizio del terzo parziale è più equilibrato (4/4) ma la Scozia produce subito un break (7/4) che costringe le biancazzurre al primo timeout del set.

Su questo vantaggio le britanniche costruiscono il resto della ripresa continuando a giocare con sicurezza anche se San Marino sembra più reattivo e in partita. Alla fine, il risultato è quello del secondo set (25/20). Ora le ragazze di Lucchi dovranno “liberare la mente” per affrontare alle 20 di stasera l'Irlanda in una partita importantissima per una medaglia.

San Marino : Muccioli 2, Ghinelli 11, Menicucci 2, Pasolini (L1), Pedrelli 1, Casadei, Magalotti 6, Tiezzi 1, Tura 5, Sarasini 2, NE: Zanotti (L2), Guerra, Tassi Pistarelli. Asso 3. Battute sbagliate 5. Muri punto 3. All. Cristiano Lucchi.

Gli altri match in calendario sabato 28 giugno: Islanda - Irlanda del Nord (ore 17.30); Irlanda – San Marino (ore 20) e domenica 29 giugno : Islanda – Scozia (ore 11); Irlanda del Nord – San Marino (ore 14.30) e Scozia – Irlanda (ore 17).

La classifica alle ore 17.30 del 28 giugno. Scozia (2 partite vinte; 0 perse; 6 set vinti; 0 persi; punti 6). Irlanda (2 partite vinte; 0 perse; 6 set vinti; 2 persi; punti 5 ). San Marino (1 partite vinte; 1 perse; 3 set vinti; 3 persi; punti 3 ). Islanda (0 partite vinte; 2 perse; 2 set vinti; 6 persi; punti 1 ). Irlanda del Nord (0 partite vinte; 2 perse; 0 set vinti; 6 persi; punti 0 ).