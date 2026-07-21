Volley femminile, Lasersoft ripescata in serie B

Un’opportunità importante per misurarsi nuovamente per la terza stagione consecutiva in una categoria prestigiosa e competitiva come la B1

Una bella notizia, forse inaspettata, per la società di pallavolo della Perla Verde: sarà Serie B1 Femminile anche per la stagione 2026/27



La conferma è arrivata nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, con l’ufficialità del ripescaggio da parte della Federazione Italiana Pallavolo, a seguito di una carenza di organici nella composizione dei gironi di campionato.

Per le riccionesi guidate in panchina dal neo coach Giuliano Marasca, un’opportunità importante per misurarsi nuovamente, per la terza stagione consecutiva, in una categoria prestigiosa e competitiva come la B1 Nazionale.



LA SOCIETA' "La possibilità di disputare ancora il campionato di Serie B1 è motivo di orgoglio per tutto l'ambiente e uno stimolo ulteriore a lavorare con ancora maggiore determinazione. L’organico era già stato costruito e strutturato per affrontare un buon campionato di B2, ma abbiamo deciso di sfruttare questa occasione, accettare la richiesta e confermare il gruppo attuale. Guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo, consapevoli dell'impegno che questa categoria comporta, ma anche delle opportunità di crescita che saprà offrire alle atlete, all'intero movimento pallavolistico del territorio e che rappresenta anche un'importante vetrina per i partner e gli sponsor che ci sostengono".

