Volley: sfida da dentro o fuori, oggi l'Italia affronta la Germania negli ottavi dei Mondiali femminili in Thailandia

Le Azzurre, campionesse olimpiche e dominatrici della Pool B, puntano ai quarti: appuntamento a mezzogiorno contro una Germania in crescita

Scatta oggi la fase a eliminazione diretta dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia, con un incontro dall’altissimo tasso di tensione: l’Italia, fresche campionesse olimpiche e prime della Pool B, affrontano la Germania negli ottavi di finale, in programma al PalaHuamark di Bangkok.

Le Azzurre del Ct Julio Velasco arrivano alla sfida forti di un percorso netto nella fase a gironi: vittorie convincenti contro Slovacchia, Cuba e Belgio, con appena un set lasciato per strada.

Di contro, la Germania di Giulio Bregoli — tecnico italiano alla guida della Nazionale tedesca — si è qualificata come seconda nel suo raggruppamento, cedendo il primato solo alla Polonia dopo una battaglia al tie-break.

Il Ct Velasco non nasconde le insidie del match: “La Germania è indubbiamente una squadra forte e ci metterà in difficoltà”, sottolineando i progressi della squadra tedesca in ricezione, tattica di servizio e nella costruzione del gioco, frutto anche del lavoro di Bregoli.

Orario e copertura mediatica: il match verrà trasmesso in diretta su Rai 2, con streaming gratis su RaiPlay, oltre che sulle piattaforme Dazn e Vbtv. Su OA Sport sarà disponibile anche una diretta testuale per seguire ogni azione minuto per minuto.

In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove l’Italia affronterebbe la vincente di Polonia-Belgio, in programma oggi pomeriggio alle 15:30