Volly A1 femminile, Omag-MT: 4 e 10 settembre due test

La preparazione dell’Omag-Mt San Giovanni in Marignano entra nel vivo e porta già con sé i primi appuntamenti ufficiali. Le biancazzurre scenderanno in campo a Pinarella di Cervia per due test di rilievo: giovedì 4 settembre alle ore 17:30 contro Perugia e mercoledì 10 settembre, sempre alle 17:30, contro Vallefoglia.

Due amichevoli che rappresentano un primo banco di prova significativo per valutare i progressi del gruppo e proseguire il percorso di crescita in vista del campionato. Dopo quasi tre settimane di attività, il bilancio in casa Omag-Mt è positivo. La squadra guidata da coach Massimo Bellano ha alternato intensi allenamenti atletici a sessioni dedicate alla tattica, affinando la condizione fisica e costruendo passo dopo passo la propria identità di gioco. Dal punto di vista fisico, il gruppo sta rispondendo con entusiasmo e grande costanza. Un ringraziamento speciale va alla palleggiatrice Alice Della Vecchia, proveniente dal club di Torri. Alice, con grande disponibilità e voglia di apprendere, sta supportando la squadra in assenza di Sarah Straube, impegnata con la nazionale tedesca ai Mondiali in Thailandia, contribuendo a mantenere alto il ritmo quotidiano.



Particolarmente soddisfatto il preparatore atletico Simone Mencaccini: “Siamo arrivati alla terza settimana di lavoro e tutto procede per il meglio. Abbiamo completato la prima settimana a Torri, dove abbiamo iniziato gli allenamenti, effettuato tutti i test fisici e quelli con il fisioterapista, e abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio tra giocatrici e staff. Questo ci ha permesso di lavorare al meglio: abbiamo un gruppo eccellente, formato da professioniste che si impegnano sempre al massimo. Stiamo affrontando questa terza settimana aumentando i carichi di lavoro, sia fisici che tecnici. La settimana prossima è prevista anche l’amichevole con Perugia, quindi il nostro obiettivo è arrivare pronti a quella partita. Tutto sta procedendo senza intoppi: è un ottimo gruppo, sia tra la squadra sia nello staff, e ci stiamo trovando molto bene anche qui a San Giovanni in Marignano, dove tutto è organizzato in modo preciso e funzionale. In generale, la situazione è molto positiva”.