Volley B1 femminile, per la Lasersoft buone risposte nel test di Forlì

Altri quattro set (2-2) disputati durante i quali i due tecnici hanno provato diverse soluzioni in campo

Seconda uscita stagionale per la formazione di B1 Lasersoft Riccione nel precampionato 2025/26, che venerdì 19 settembre al palasport di “Villa Romiti” di Forli, si è testata con le padroni di casa di pari categoria della Life 365eu Libertas Forli.



Quattro i set disputati con il punteggio finale di 2-2, in cui i due tecnici hanno provato diverse soluzioni in campo, specialmente nella seconda parte dell’allenamento in campo riccionese.

Buona prestazione della Lasersoft in particolare nei primi due parziali a proprio appannaggio, nel corso dei quattro set coach Piraccini ha impiegato tutte le atlete a disposizione, ad eccezione delle assenti Calvelli e Mercolini.



Con questo test si chiude la settimana di lavoro delle riccionesi, che torneranno in palestra lunedì. Prossimo impegno fissato per martedì 23 settembre ore 20.30 al Fontanelle di Viale Capri, per il primo test casalingo, con l’Elettromeccanica Angelini Cesena.



Life 365eu Libertas Forli - Lasersoft Riccione 2-2 (18-25/22-25/25-13/25-23)

