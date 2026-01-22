Volontariato ambientale: il 1° febbraio pulizia della spiaggia al Porto di Rimini

L'iniziativa promossa dall'associazione Futuro Verde

Dopo il grande successo della Eco Tombola, svoltasi lo scorso 15 gennaio a Rimini e che ha visto la partecipazione di oltre trenta famiglie, l’associazione Futuro Verde torna in campo con una nuova iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10, l’associazione organizza al Porto di Rimini, con ritrovo di fronte all’ex Delfinario sul Lungomare Tintori 2, il Beach Clean Up “Insieme per il nostro mare”, un’iniziativa di volontariato ambientale aperta a cittadini, famiglie e volontari, con l’obiettivo di prendersi cura del territorio costiero attraverso gesti concreti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, prevede la pulizia della spiaggia e la raccolta dei rifiuti abbandonati, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza della tutela del mare e dimostrare come anche le azioni più semplici possano generare un impatto positivo reale sull’ambiente.

«Con questa iniziativa – spiega Alessandro Romano, presidente di Futuro Verde – vogliamo continuare il percorso avviato da tempo: coinvolgere le famiglie, creare momenti di comunità e promuovere una cultura ambientale basata sulla responsabilità condivisa. Ogni piccolo gesto conta, soprattutto quando diventa un’azione collettiva».

Al termine del Beach Clean Up, tutti i partecipanti riceveranno omaggi green offerti da Mazzoli Store e La Saponaria – Biostorie Rimini, come segno di ringraziamento per l’impegno e la partecipazione attiva.