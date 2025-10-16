Von der Leyen: “L’Europa resta in rotta verso la neutralità climatica entro il 2050”

La presidente della Commissione Ue annuncia una rete di città per le auto a guida autonoma: “L’Italia sarà capofila del progetto”

Sul fronte della lotta al cambiamento climatico, l’Unione Europea non intende rallentare. “L’Europa mantiene la rotta: siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030 e faremo dell’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, intervenendo alla cerimonia del Patto dei sindaci Ue 2025 a Bruxelles.

Von der Leyen ha sottolineato come le città europee svolgano un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, rappresentando i luoghi dove innovazione, sostenibilità e partecipazione civica si incontrano.

Durante il suo intervento, la presidente ha anche annunciato un nuovo passo in avanti sul fronte della mobilità intelligente: “Abbiamo creato una rete di città europee dove potranno circolare le prime auto a guida autonoma. Una coalizione di 60 sindaci italiani ha già manifestato il proprio interesse”.

“Facciamo in modo – ha aggiunto – che questo progetto diventi realtà”. Con questa iniziativa, l’Italia si prepara dunque a giocare un ruolo di primo piano nella sperimentazione e nello sviluppo della mobilità del futuro, confermandosi tra i Paesi leader nell’innovazione tecnologica al servizio della sostenibilità.