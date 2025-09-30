Voto in Calabria, sfida Occhiuto-Tridico: 1,8 milioni di elettori alle urne

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Lamezia. In campo tutti i leader nazionali: Salvini, Tajani, Bonelli e Fratoianni

Archiviata la vittoria di Francesco Acquaroli alle Regionali nelle Marche, i riflettori si spostano ora sulla Calabria, chiamata al voto il 5 e 6 ottobre. Sono 1,8 milioni gli elettori attesi alle urne per decidere il futuro della Regione. In corsa per la presidenza ci sono l’uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), che punta alla riconferma, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps, sostenuto dal centrosinistra e indicato dal Movimento 5 Stelle.

La campagna elettorale si infiamma con la discesa in campo di tutti i leader nazionali. A Lamezia Terme, nello stesso volo, arriveranno la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, insieme al vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani e ai co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Previsto anche un comizio del leader della Lega Matteo Salvini a sostegno del centrodestra.

Meloni, intervenendo a un’iniziativa elettorale, ha attaccato il Pd: «Con Gaza il Partito democratico tratta i cittadini da stupidi. L’annuncio del sì allo Stato di Palestina da parte delle Marche è solo una mossa disperata per racimolare voti».

Nel campo progressista, invece, il clima resta teso dopo il voto marchigiano. Deluso dall’esito, il centrosinistra rinvia la resa dei conti interni: «In autunno si giocheranno altri 18 milioni di voti», ricordano i dirigenti del cosiddetto “campo largo”, con lo sguardo già alle prossime sfide elettorali nazionali.