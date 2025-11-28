Voucher per fare sport, domande fino al 14 dicembre nel Comune di Santarcangelo

L’Amministrazione comunale stanzia 12mila euro per sostenere l’attività sportiva di bambini e ragazzi minorenni

Sono aperti fino al 14 dicembre i temini per richiedere i voucher sport riservati a bambini e ragazzi minorenni iscritti a società o associazioni per la pratica sportiva.

I voucher sport, per i quali l’Amministrazione comunale ha stanziato 12mila euro, sono destinati alle famiglie con figli minorenni residenti a Santarcangelo con redditi Isee fino a 17mila euro, oppure con Isee fino a 28mila euro in presenza di figli minorenni con disabilità. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli, più ulteriori voucher di 150 euro dal quarto figlio in su.

Le richieste sono riservate a minorenni che praticano attività sportiva nell’anno 2025/2026 (tra il 1° settembre 2025 e il 30 giugno 2026), con particolare riferimento a corsi e attività offerti dagli enti di promozione sportiva e/o dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Ras (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), al Cons (Comitato olimpico di San Marino) o al Cps (Comitato paralimpico Sanmarinese).

Le richieste devono essere inviate entro domenica 14 dicembre, compilando il modulo online pubblicato sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it. Per informazioni, invece, è possibile consultare la scheda dedicata sempre sul sito del Comune o contattare il numero 0541/356.234.