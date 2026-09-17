Voucher sportivi, a Riccione aumentano i fondi: 190 famiglie aiutate

Il Comune porta lo stanziamento da 25mila a 33.800 euro per garantire il contributo a quasi tutte le domande presentate per il 2026-2027.

Sono 190 i giovani riccionesi che potranno contare sui voucher per praticare attività sportiva nella stagione 2026-2027. Il Comune di Riccione ha infatti approvato la graduatoria e, per riuscire a coprire le richieste degli aventi diritto, ha deciso di aumentare le risorse inizialmente previste. Lo stanziamento è passato dai 25mila euro messi a bilancio inizialmente a 33.800 euro. In totale erano state presentate 202 domande e 190 sono risultate ammissibili al contributo.

La misura prevede due diversi tipi di sostegno. Sono 21 i voucher da 250 euro ciascuno, finanziati attraverso risorse regionali, destinati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata oppure in condizioni di sovrappeso e obesità. Altre 169 famiglie riceveranno invece un contributo comunale di 200 euro. Per accedere ai voucher era necessario essere residenti a Riccione e svolgere attività motoria entro il 31 dicembre 2026 presso associazioni, società sportive dilettantistiche o enti del Terzo settore del territorio. La graduatoria è stata determinata sulla base dell'Isee, con una soglia fissata a 20mila euro, che sale a 30mila per i nuclei familiari con figli con disabilità.

Il contributo non sarà versato direttamente alle famiglie. A riceverlo saranno le società sportive presso le quali i ragazzi svolgono l'attività, così da evitare ai nuclei beneficiari di dover anticipare la somma. La misura coinvolge quindi anche il mondo sportivo locale, dalle associazioni alle società dilettantistiche, fino agli enti del Terzo settore e alle onlus impegnate nello sport. "Per far fronte a tutte le domande arrivate, abbiamo deciso di incrementare i fondi stanziati di ulteriori 8mila 800 euro a favore delle famiglie e dei giovani", spiega l'assessore allo Sport Simone Imola. "Crediamo fortemente nel ruolo educativo e sociale dello sport, come fucina dei valori importanti di una comunità e come promotore di benessere, salute e integrazione per le nuove generazioni".