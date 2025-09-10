Vuelta, Pellizzari trionfa nella 17ª tappa: vive a San Marino e si allena nell’entroterra riminese

Un risultato che lo proietta anche al quinto posto della generale a 3'51" da Vingegaard e in maglia bianca come miglior giovane

Giulio Pellizzari ha regalato all’Italia il primo successo in questa edizione della Vuelta vincendo la 17ª tappa con arrivo sull’Alto de El Morredero. Il 21enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe, considerato il miglior talento italiano della sua generazione, ha staccato tutti con uno scatto a 3 km dal traguardo, lasciandosi alle spalle Pidcock e Hindley. In classifica generale resta leader Jonas Vingegaard, ancora in maglia rossa.

Per Pellizzari si tratta della prima vittoria da professionista, un risultato che lo proietta anche al quinto posto della generale a 3'51" da Vingegaard e in maglia bianca come miglior giovane. Cresciuto nelle Marche, oggi vive a San Marino e si allena regolarmente sulle strade dell’entroterra riminese, ideali per preparare le grandi salite. Curiosità: nello stesso condominio abita anche Isaac Del Toro, altra promessa del ciclismo mondiale.

Il successo dello scalatore azzurro arriva dopo il sesto posto al Giro d’Italia e lo conferma come punto di riferimento per la Nazionale in vista del Mondiale in Ruanda del 28 settembre. Domani, nella cronometro di Valladolid, toccherà a Filippo Ganna provare a dare all’Italia un altro colpo vincente.