Vuoi vedere prima le notizie di Altarimini? Attiva le Fonti Preferite su Google

Le nostre notizie sempre davanti a tutto: ecco come farlo in un secondo

Non perderti più neanche una nostra notizia: aggiungi Altarimini alle tue Fonti Preferite su Google.



Hai mai aperto Google, cercato qualcosa di importante e trovato notizie di siti che non conosci — mentre le nostre ultime novità erano sepolte chissà dove?



Da oggi puoi cambiare le cose, e ci vuole letteralmente un secondo.



Google ha appena lanciato in Italia le Fonti Preferite: una funzione che ti permette di dire a Google quali siti vuoi vedere per primo nelle notizie. Niente più algoritmi che decidono al posto tuo. Sei tu a scegliere.

Come funziona?

Clicca sul link qui sotto, poi attiva la casella per aggiungere il nostro sito come Fonte preferita. Fine.



👉 Aggiungici come fonte preferita su Google

https://www.google.com/preferences/source?q=altarimini.it



Da quel momento, ogni volta che cerchi notizie su Google — o scorri il tuo feed su Google Discover — i nostri articoli compariranno più spesso, in primo piano, proprio dove li cerchi.

Perché farlo?

Perché l'informazione di qualità non dovrebbe mai andare persa nel rumore di internet. Perché hai scelto di seguirci per un motivo. E perché in dieci secondi puoi assicurarti di non perderti nulla di ciò che pubblichiamo ogni giorno.



Fallo adesso, finché ci pensi. E se ci tieni, condividi questo post: più lettori ci aggiungono, più riusciamo a fare informazione per tutti.



Grazie. Sul serio.