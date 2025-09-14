Wanda Marasco vince il Premio Campiello 2025

Per soli tre voti supera Fabio Stassi: una finale serrata come non accadeva da anni

È Wanda Marasco la vincitrice del Premio Campiello 2025. Con il romanzo Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), l’autrice napoletana ha ottenuto 86 voti, superando di appena tre preferenze Bebelplatz (Sellerio) di Fabio Stassi, fermatosi a quota 83. Un testa a testa appassionante che ha riportato la tensione delle grandi serate, come non accadeva da tempo nella storia del premio.

Il libro di Marasco, definito da molti critici “l’unico vero romanzo classico di questa edizione”, è ambientato a Napoli alla fine dell’Ottocento e affronta con intensità il tema del dramma dell’imperfezione, esplorando la follia come possibilità di conoscenza altra. Una narrazione che ha convinto la giuria popolare a premiare la sua voce intensa e radicata nella tradizione letteraria.

Non meno significativo il romanzo di Stassi: Bebelplatz ricostruisce il dramma dei roghi dei libri e la ferocia della censura, trasformandosi in un viaggio letterario e civile in difesa di chi osa trasgredire.

La vittoria di Wanda Marasco conferma ancora una volta la vitalità del panorama narrativo italiano, capace di proporre storie che, pur diverse per stile e ambientazione, sanno confrontarsi con le grandi domande della memoria e della libertà.