Wanderlust Officina Creativa torna a Villa Mussolini con la Summer Edition

Dal 24 al 26 luglio il market festival: artigianato contemporaneo, design indipendente, musica e workshop per famiglie nel giardino fronte mare di Riccione

Dal 24 al 26 luglio 2026 a Villa Mussolini un market festival non convenzionale tra artigianato contemporaneo, design indipendente, musica e workshop per famiglie.

Riccione si prepara a vivere tre giornate all’insegna della bellezza fatta a mano, del design e della convivialità estiva. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna Wanderlust Officina Creativa – Summer Edition, l’atteso appuntamento dedicato all'artigianato contemporaneo che sceglie come cornice d'eccezione lo splendido giardino fronte mare di Villa Mussolini, a Riccione.

Wanderlust trasforma la storica villa in un market festival non convenzionale, dove l'estate incontra la sostenibilità e l'originalità. Qui lo shopping diventa una scelta consapevole, capace di unire etica e ricerca: non semplici oggetti, ma storie di artigianato autentiche che raccontano il valore del tempo, il rispetto dei giusti ritmi di produzione e la passione di chi crea.

Tre giornate pensate per accogliere residenti e turisti in un'atmosfera magica in cui convivono market creativo, laboratori all'aperto, musica, drink sotto le stelle e un'intera area dedicata alle attività per i più piccoli.

Cosa si trova a Wanderlust Officina Creativa – Summer Edition

Artigianato & design | Storie da scoprire

Un viaggio tra le creazioni di oltre 50 artigiani, designer e illustratori provenienti da tutta Italia. Una selezione d'eccellenza del made in Italy indipendente: ceramiche, bijoux, abbigliamento, accessori, illustrazioni e pezzi unici perfetti per chi cerca oggetti originali dal valore autentico.

Food & drinks | Aperitivo in giardino

Un’area dedicata ai sapori dell'estate, dall’aperitivo fino a tarda sera. Proposte gourmet, drink rinfrescanti e cocktail perfetti per un aperitivo sotto le stelle, per vivere gli spazi della Villa in modo informale, fresco e accogliente.

Area kids & workshop | Il posto del cuore per le famiglie

Uno spazio speciale e stimolante dedicato a bambini e adulti per sperimentare, mettere le mani in pasta e condividere la magia del "fatto a mano", trasformando l'evento in un'esperienza partecipativa e indimenticabile per tutta la famiglia.

Musica & atmosfere estive

DJ set, selezioni musicali e piccole sorprese accompagneranno le tre giornate, creando un’atmosfera calda, rilassata e suggestiva che valorizza ogni angolo del giardino di Villa Mussolini, cuore pulsante della creatività estiva di Riccione.