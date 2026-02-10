Week-end di San Valentino tra cultura e divertimento in Valconca

Dal mito sul palco di Cattolica alle comiche tragicommedie di Montescudo, passando per Carnevale e musica dal vivo

Tanti gli eventi in Valconca nei prossimi giorni.

A Cattolica il calendario si presenta particolarmente intenso e articolato. Prosegue la mostra fotografica “Bagnini Bagnanti. 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa bagnini”, un percorso espositivo diffuso che si snoda lungo la spiaggia, dai Bagni 42 ai Bagni 21, raccontando attraverso immagini storiche e contemporanee il lavoro, i volti e l’identità di una professione simbolo della città. Giovedì 12 febbraio alle 21.00 il Salone Snaporaz ospita “Argonautiche”, potente affresco teatrale tratto dal poema epico di Apollonio Rodio, con Silvio Castiglioni e Francesco Morosi, per una serata che unisce mito, riflessione e grande teatro. Venerdì 13 febbraio, alle 17.30, il Centro Culturale Polivalente accoglie il quinto appuntamento della rassegna “Autori al Centro” con la presentazione del libro “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene” di Sabrina Giorgini, mentre alle 21.00 il Ridotto del Teatro della Regina ospita il recital “Pianofortissimo”, dedicato alla musica pianistica. Da sabato 14 a domenica 22 febbraio prende vita sulla spiaggia, a partire dal Bagno 42, l’installazione “Se le cabine potessero parlare”, un progetto artistico e romantico che racconta sessant’anni di storie d’amore in riva al mare attraverso le voci e i ricordi dei bagnini. Domenica 15 febbraio, dalle 9.30 in Piazza Primo Maggio, spazio alla passione per i motori con l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche. Nel pomeriggio, dalle 15.00, il centro cittadino e Piazza Roosevelt si animano con il Carnevale dedicato ai più piccoli, tra musica, animazione e divertimento. Sempre domenica, alle 17.00, il Museo della Regina ospita l’incontro “Vele | Caveje. Simboli di identità tra terra e mare”, con la presentazione del documentario “Tre generazioni di velaie a Cattolica”, mentre alla stessa ora il Teatro della Regina accoglie il concerto dell’Orchestra D’Harmonie de Saint Dié des Vosges, a ingresso gratuito.

A Saludecio continua fino al 21 febbraio la mostra progetto “Ris-volti creativi”, ospitata negli spazi del municipio. L’esposizione nasce dall’esperienza teatrale degli anziani del C.R.A. “Gli Ulivi” di Morciano di Romagna e mette al centro i temi della creatività, della memoria e dell’espressione artistica nella terza età. Curata da Chiara Angelini con la collaborazione di Lorenzo Vella, la mostra racconta un percorso umano e artistico che l’Amministrazione comunale ha voluto condividere con il territorio, valorizzando anche l’oggettistica di scena realizzata insieme agli anziani protagonisti.

A Montefiore Conca il sabato di San Valentino si apre nel segno della cultura e del teatro. Alle 17.00, nella suggestiva cornice della Rocca, si tiene la presentazione del libro “L’anello di smeraldo” di Nadia Fabbri, un’opera che intreccia storia e narrazione attraverso sei intense biografie femminili raccontate in forma di monologo, con la prefazione di Andrea Antonioli e il dialogo con Marino Fantuzzi. In serata, alle 21.00, il Teatro Malatesta ospita la commedia “E Genie” della Compagnia Quelli della Commedia, nell’ambito della rassegna Rumagna marzulena 2026. La serata, introdotta da Andrea Ciotti e arricchita dall’estrazione finale di premi, unisce divertimento e tradizione teatrale romagnola.

A Montescudo la settimana è scandita da due appuntamenti teatrali al Teatro Rosaspina. Sabato 14 febbraio, alle 21.00, va in scena “La burasca ad feragost”, tragicommedia in tre atti di Maurizio Antolini, che racconta con ironia e colpi di scena una vicenda familiare ambientata tra passato e presente nel mondo dell’ospitalità romagnola. Domenica 15 febbraio, alle 18.00, è la volta di “Esperando”, spettacolo della Compagnia Orizzonti Nuovi inserito nella rassegna Oltremisura026, una riflessione ironica e poetica sull’attesa, sull’umanità e sulle contraddizioni dell’esistenza contemporanea.

A San Giovanni in Marignano domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, è tempo di Carnevale. Le vie del paese si riempiono di colori, musica e allegria con animazioni per grandi e piccoli, giochi, laboratori creativi, gonfiabili, baby dance, la tradizionale sfilata delle maschere con premiazione del miglior costume, il lancio di caramelle e il giro del paese a bordo del trenino, per un pomeriggio di festa pensato per coinvolgere tutta la comunità.

A Monte Colombo domenica 15 febbraio, alle 16.30, il Teatro Leo Amici ospita lo spettacolo “Sicuramente Amici”, un racconto teatrale che, attraverso personaggi simbolici e grandi figure della storia e del mito, accompagna il pubblico in un viaggio tra amicizia, amore e valori universali, in una dimensione narrativa capace di parlare a tutte le età.